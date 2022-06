Johnny Depp y Amber Heard fueron condenados tras seis semanas de juicio

El jurado conformado por 7 integrantes hizo pública su resolución y reveló la condena que deberán pagar los actores.

El juzgado de Virginia condenó a Johnny Depp y a Amber Heard, en el marco del juicio que enfrentó a la expareja. Tras seis semanas de conocerse los testimonios de los involucrados, las declaraciones de los testigos y la presentación de las pruebas, el jurado conformado por 7 personas determinó que la actriz había difamado a su exesposo y la condenó con un millonaria cifra. Sin embargo, Depp también deberá pagar por falsas declaraciones.

Luego de más de tres días de debate, el jurado perteneciente a la legislación de Estado de Virginia dio su veredicto y sentenció a Amber Heard con una cifra de 15 millones de dólares por difamación. Por su parte, el actor también fue condenado a pagar un total de 2 millones por falsas declaraciones en contra de su expareja. En el 2018, la actriz publicó un artículo en The Washington Post en el que se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Sin embargo, los integrantes del jurado determinaron que estas acusaciones eran falsas y que Heard "actuó con malicia".

Cabe recordar que, luego del polémico artículo que publicó Heard, Depp demandó a la actriz por 50 millones de dólares y ella realizó una contrademanda por 100 millones.

"Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre", declaró Depp en un comunicado oficial. "Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se formularon cargos en mi contra. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera", continuó el actor y finalizó: "Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado”.

Johnny Depp en el juzgado.

Amber Heard habló tras el fallo del jurado

En sus acusaciones, la actriz aseguró “hablar contra la violencia sexual”, en la segunda sostuvo que “representaba abuso doméstico” y en la tercera sostuvo que las “instituciones protegían a los hombres acusados de abuso”. Luego de que el jurado determinara que las tres afirmaciones de Amber Heard eran difamaciones, la artista hizo su descargo públicamente.

Amber Heard con su abogada tras el fallo del jurado. Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Heard aseguró que "la decepción que sentía iba más allá de las palabras". "Estoy desconsolada porque la montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de mi exmarido", enfatizó la actriz y añadió: "Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que hablaba podía ser avergonzada y humillada públicamente".