Johnny Depp fue hallado inconsciente en la habitación de un hotel: "Llamaron a un médico"

El actor y líder de la banda Hollywood Vampires sufrió una descompensación en la habitación del hotel en la que se alojaba. El rumor sobre su salud que encendió las alarmas.

Johnny Depp abandonó momentáneamente su carrera actoral. Tras el mediático juicio que le ganó a su exesposa Amber Heard, el artista decidió centrarse en su proyecto musical: Hollywood Vampires. Aunque la banda de rock debió suspender uno de sus show porque la estrella de Hollywood fue hallado inconsciente en la habitación de su hotel.

“Debido a circunstancias imprevistas, cancelamos el show de esta noche en Budapest. Todas las entradas se reembolsarán en su totalidad. Amamos y apreciamos a todos los fanáticos que viajaron de cerca y de lejos para vernos crecer, y lo sentimos mucho. Nuestras más sinceras disculpas”, indicó el grupo a través de sus redes sociales. La noticia generó gran desconcierto entre los fans, pero también despertó preocupación por los problemas de adicciones que Deep reconoció hace tiempo.

El concierto del pasado 18 de julio había generado gran expectativa. De hecho, el estadio Papp László Budapest Sport Arena ya estaba repleto cuando se anunció la suspensión. Mientras que algunos de los espectadores pensaron que se trataba de una broma, también hubo muchas personas molestas ya que habían viajado desde otros países hasta la capital de Hungría para ver a la banda, y otros pensaron que la repentina decisión se debía a una complicación del estado de salud de alguno de los integrantes de la banda. Pues unas semanas antes, la fractura de tobillo que sufrió el actor provocó la suspensión de tres fechas en Estados Unidos hace algunas semanas.

“Todo estaba preparado, el escenario estaba listo. Ni siquiera se nos ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda también habían hecho un ajuste de sonido programado por la tarde. Nadie pensó siquiera en el hecho de que Johnny Depp no participaría, un colega también instaló su micrófono”, indicó una fuente cercana a la banda.

Horas después, el periódico Blikk consignó que el protagonista de Piratas del Caribe había sido encontrado inconsciente en su habitación de hotel. Al parecer, un equipo médico tuvo que desplazarse de urgencia hasta el Hotel Corinthia para poder atender al actor, motivo por el cual su actuación debió cancelarse de manera repentina. “Todo lo que hemos escuchado es que Depp ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si había algo peor en él que simplemente exagerar como una estrella de rock”, le dijo uno de los testigos al portal de medio húngaro.

Ante la noticia, los rumores de que podría tratarse de una sobredosis comenzaron a cobrar fuerza, pues, durante el juicio tuvo contra su ex, el intérprete admitió llevar muchos años automedicándose. “He tomado esas sustancias para insensibilizarme ante los fantasmas, los demonios que seguían conmigo desde mi juventud. Básicamente me estaba automedicando’', reconoció.

Además, las versiones crecieron cuando comenzaron a circular fotos de la tarde previa al concierto en las que se puede ver a Depp bebiendo alcohol. Hasta el momento ni el artista ni ningún miembro de la banda se pronunció al respecto pese a haber continuada por su gira por Europa del este.

Hollywood Vampires, la banda con las que Johnny Depp se convirtió en una estrella de rock

La banda liderada por Johnny Deep, Alice Cooper, el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, y algunos músicos invitados como Duff McKagan (Guns N’ Roses) o Matt Sorum (Velvet Revolver) surgió en 2015 y se caracteriza por sus tributo al rock de los años 60 y 70. Entre su repertorio se destacan las versiones de canciones de bandas legendarias como The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd y The Rolling Stones, y otros artistas como Jim Morrison, Jimi Hendrix y John Lennon.

El año de su debut, lanzaron su primer disco, Hollywood Vampires, el cual contó con artistas invitados de la talla de Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Brian Johnson, Joe Walsh y Perry Farrell, entre otros. El grupo está de gira por Europa desde hace semanas y sus próximas presentaciones serán en Estados Unidos.