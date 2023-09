Jimena Barón se hartó y desenmascaró a Ángel de Brito: "Culiado"

La reconocida cantante habló luego de que el periodista diera una "primicia" sobre ella y desmintió rotundamente a su excompañero de trabajo.

Jimena Barón hizo un contundente descargo en sus redes sociales y desenmascaró una gran mentira de Ángel de Brito. La reconocida actriz y cantante habló sobre una "primicia" que dio el periodista sobre ella y fue letal.

Recientemente, en su sección habitual de las redes sociales llamada "#Ángelresponde", el conductor de LAM contestó una pregunta sobre la intérprete de La Cobra. "¿J mena está separada?", fue la consulta que le hicieron al periodista y él contestó de forma afirmativa. Sin embargo, al cabo de unas horas de que trascendiera esta noticia, Barón salió a contar la verdad.

"Che yo no me separé. No lo veo hace 1 mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así", reveló Jimena en su cuenta de Twitter. Precisamente, la cantante lleva en pareja más de dos años con Matías "Tuma" Palleiro, un hombre que no pertenece al mundo del espectáculo y con el que prefiere mantener un perfil bajo sobre su relación.

Luego del escándalo que protagonizó durante la pandemia por volver a convivir con Daniel Osvaldo, el papá de su único hijo Morrison, Barón tomó una rotunda decisión sobre su vida personal. La cantante eligió mantener su vida romántica en privado y, desde entonces, muestra a cuentagotas los detalles de su noviazgo. Sin embargo, según ella misma, esta es "la relación más linda y sana que tuvo".

Jimena Barón se sacó con un comentario que recibió en las redes: "Enferma"

Jimena Barón es muy activa en las redes sociales. La actriz y cantante utiliza su cuenta de Instagram para mantenerse en constante contacto con sus seguidores, pero ese ida y vueltas a veces son más desagradables de lo que la artista espera. Y en esos casos no duda en usar todas las herramientas que tiene en su poder para demostrar su malestar.

El último altercado que le causó indignación a "La Cobra" fue el comentario que recibió una de las fotos que subió con su hijo Morrison. El pequeño de nueve años, cuyo padre es el exfutbolista Daniel Osvaldo, no tiene redes, pero suele aparecer en los posteos de su madre.

Jimena le dedicó unas emotivas palabras al pequeño en una publicación por el Día del Niño y acompañó el texto con tiernas postales juntos. El posteo se llenó de "likes" y mensajes amorosos, pero también recibió un repudiable comentario.

"Ese nene va a ser gay", escribió una persona en alusión a Momo. Impactada por esas palabras, Jimena no dudó en hacerle una captura al comentario y escrachó al responsable en sus historias: “Les respondo a la pregunta de por qué Momo no tiene Instagram a sus 9 años. La gente está muy enferma. Muy”.