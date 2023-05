Jimena Barón fue captada en cámara robando: "No le importa nada"

La famosa actriz protagonizó un momento polémico en las redes sociales.

Jimena Barón fue captada en cámara robando y fue expuesta por una amiga. La reconocida cantante asistió a un importante evento y allí la vieron llevándose parte del mechandising del lugar.

La situación fue captada por Candelaria Tinelli, quien también se encontraba en el sitio, y decidió grabar a su amiga en una divertida secuencia. El evento de una marca de joyería se realizó en un famoso shopping de la Ciudad de Buenos Aires, y todos los invitados contaron con una amplia variedad de comida para probar.

Fue entonces cuando Barón decidió agarrar la comida y llevársela como "vianda" para el colegio de su hijo. "Jimena te estoy viendo que te estás como agarrando varios", empezó por decir Tinelli mientras grababa a su amiga. En este marco, la actriz explicó entre risas para qué iba a usar esta comida, pero "Lelé" no la perdonó.

"Yo ahora recaliento y no tengo que cocinar cuando llego", reveló Barón. Sin embargo, Candelaria la trató de "punga" y "choriza", además, acompañó el video con una dedicatoria que exponía a su amiga: "Jimena pungueando viandas para Momo. No le importa nada".

Jimena Barón fulminó a Gianinna Maradona con la peor acusación: "Me enteré"

Jimena Barón volvió a enfrentar a Gianinna Maradona, su examiga, con una polémica declaración sobre el romance que mantuvo con Daniel Osvaldo, quien primero fue pareja de la cantante. Una vez más, "La Cobra" la enfrentó y la acusó de "roba maridos".

Barón suele compartir varios detalles de su día a día en sus redes sociales, pero no siempre habla abiertamente sobre sus vínculos románticos y evita meterse en controversias. Sin embargo, recientemente le preguntaron por su relación con Gianinna, con quien mantuvo una fuerte amistad durante años, y no pudo evitar soltar un picante comentario.

La cantante fue entrevistada en Caja Negra y, cuando le preguntaron si alguien se había hecho cargo por la letra de su canción La Araña, que está dedicada a la hija de Diego, Jimena no lo negó e insinuó se mostró orgullosa: “¡Seeeee! Qué me importa. Me alegra, me encanta”, declaró. "¿Te llamó alguien?", indagó el entrevistador. "No, pero me enteré", respondió la artista.

“Una falta de respeto, lo único que falta. ¿Falta de respeto? ¿Yo en serio soy la que faltó el respeto? Mirá vos, yo pensé que faltar el respeto es estar con el marido de tu amiga, pero bueno. En mi barrio, por lo menos, esos son los códigos”, lanzó, picante.