Jimena Barón escrachó a la niñera de su hijo: "Delante de la criatura"

La artista Jimena Barón publicó un video donde expuso a la niñera de Momo en estado de ebriedad. La reacción de la mujer ante el escrache.

Jimena Barón se fue de vacaciones a Bariloche con su pareja y su hijo Momo, y durante una cena familiar escrachó a la niñera del pequeño, con un incipiente estado de ebriedad. "Se escabió delante de la criatura", expresó la artista, compartiendo un video del momento en su Instagram.

“Salud Jimenita, por los 208 mil seguidores nuevos”, vitoreó Mari, la niñera de Momo, alegre y con una copa de vino en alto, en el video que compartió Barón. "Está balbuceando", agregó Matías Palleiro, el empresario que sale con "La Cobra", sumándose a los comentarios. Por su parte, la actriz y cantante exclamó: “Bueno. 208.000. La perdemos”.

Muy divertida, la niñera se defendió y replicó: "Yo no manejo, yo puedo tomar todo lo que quiera, vos manejas". Captura de video mediante, Barón escribió un "enloqueció", haciendo referencia al estado de Mari, quien cuida a Momo. Presente en la mesa, el niño advirtió la situación y hizo referencia a la cantidad de copas de vino que tomó la mujer.

"Está borracha", le dijo Jimena Barón y el chico destacó: "Se escabió mucho". Completando las palabras de su hijo, Barón cerró con un: "Se escabió delante de la criatura".

Jimena Barón sorprendió al revelar por qué discute con su novio: "No se jode"

Usuaria muy activa en las redes sociales, Jimena Barón aprovechó las preguntas de sus seguidores para dejar en claro que hay algunos temas que le generan problemas con su pareja Matías Palleiro, a quien no suele mostrar, a diferencia de su hijo Momo, un habitué en las historias de Instagram. Después de mucho tiempo de penar por amor, a la autora de "La Cobra" se la está viendo muy feliz tanto por lo que sucede con su novio como también por la vida que lleva con Morrison Osvaldo.

En las últimas horas, Barón decidió interactuar con sus seguidores y los invitó a que le hicieran preguntas en una cajita que dejó en sus historias de Instagram. Ahí mismo uno de sus casi 6 millones de followers le pidió que contara algo de su vida que no se supiera. Lejos de hacerse la desentendida, Jimena Barón respondió con mucha sinceridad y tirándole un palito a su pareja: "Come tanto que directamente desayuna en una ensaladera".

Pero eso no fue todo, porque la cantante siguió en su divertido descargo contra Palleiro. "Nuestras únicas discusiones son por comida", aclaró Barón. Entonces la actriz explicó que ella come muy lento y su pareja no, por lo que Palleiro "se come todo sin consideración". Para cerrar, Jimena Barón fue contundente: "Con la comida no se jode". Cabe recordar que la artista suele compartir las impresionantes comidas vegetarianas que se prepara cada día.