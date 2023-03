Iván de Pineda ¿tiene hijos?

El reconocido conductor de la televisión argentina entregó algunos detalles sobre sus anhelos personales.

Iván de Pineda es uno de los conductores de televisión de mayor reconocimiento en la televisión argentina. Además tiene una carrera consagrada como modelo y estar en la pantalla chica le ha ayudado a crecer profesionalmente. Es una persona muy reservada para hablar de su vida privada y desde hace más de 20 años comparte su vida con Luz Barrantes, hermana de Martín Barrantes. Sus seguidores se consultan sobre la existencia de hijos en esa larga relación.

Con respecto a este tema el comunicador fue bastante honesto. "La paternidad siempre es un tema pendiente. Los hijos son parte del perpetuarse y son una elección. Creo que en algún momento van a llegar. Me imagino cumpliendo el rol de padre", sostuvo.

Por ahora disfruta de su tiempo libre junto a su pareja a quien conoció en el colegio desde los 12 años. La vida les permitió compartir grandes momentos, ya que en un inicio frecuentaban el mismo grupo de amigos. De esta manera conformación un fuerte lazo por varios años que también les dio la posibilidad de convivir juntos desde el año 2018 "Me parece que es una compaginación de situaciones en las que uno elige y se elige. Y creo que el mérito está todo de parte de ella, que es una genia. La verdad, estoy muy contento", le dijo en declaraciones brindadas a Clarín.

Con respecto a una posible boda Pineda aclaró: "Después de tantos años me parece que tenemos más que claro qué es lo que se ha elegido y cuál es el camino. Está buenísimo la libreta roja y ese tipo de cosas, pero tampoco es una situación que, a ver, cómo te lo puedo decir... no nos quita el sueño, o que nos marque o nos ponga en determinado lugar. No me parece que venga por ese lado".

El mediático sorprende a sus seguidores debido a que no tiene redes sociales. Por este motivo sus viajes en varios países no fueron retratados y ante esta situación varias personas cercanas a su entorno le han realizado algunas sugerencias. "Todo el mundo me pregunta lo mismo: '¿Por qué no te armás? ¿Por qué no te hacés un perfil? ¿Por qué no tenés?'. Y la verdad que por ahora no me llama el tema de las redes. No voy a decir que es un 'no' categórico, pero por ahora... A veces pienso: '¿Tengo algo interesante para contar fuera de esto?'. Porque las redes también son una manera continua de contar otras cosas", aseguró.