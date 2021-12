Isabel Macedo reveló el sexo de su próximo hijo con Juan Manuel Urtubey: "Estoy tan feliz"

La actriz revolucionó las redes sociales al contar detalles del curso de su embarazo.

Isabel Macedo rompió el silencio tras haber anunciado su embarazo y dio a conocer a sus seguidores de Instagram cuál es el sexo del próximo retoño que tendrá junto con su esposo, Juan Manuel Urtubey. La actriz utilizó la tradición de los colores, rosa para nena y azul para nene, y así informó a sus admiradores sobre su futuro como madre.

"Con este color no les quiero dar ningún mensaje subliminal, ni nada. Me parece que ya está para decirlo. Lo único que me pone tan contenta es que me dicen que me ven tan bien, tan bien, que seguro es varón. ‘Estás bárbara’, me dicen. Ay, qué alegría escuchar eso, por favor. Es que, ¿ven que tengo unas mañanas muy buenas y muy lindas?", expresó la estrella de Guapas, para generar intriga y marear a los usuario de la red social.

Luego, la actriz de Graduados se refirió a las actividades que había realizado en su día y culminó con la revelación que todos esperaban: "Hice de todo. No saben la cantidad de cosas que hice. Estoy tan feliz. Bueno ya está, ya se los digo. ¿Les digo? O tal vez sí, capaz que sí elegí, entre todos los sweaters que tenía, este rosa para darles la noticia. ¿Quién sabe?".

Macedo puso una encuesta en su Instagram para que sus seguidores votaran qué opción les parecía la correcta.Un 78%, supuso que se trataría de un niño, y sólo el 22% acertó: la hija de Macedo y Urtubey será una nena

Isabel Macedo sobre su rol maternal

"Isabel (su hija) es re independiente y yo soy re cariñosa, afectuosa, Entonces, como que necesito abrazarla y besarla. La necesito más yo a ella que ella a mí. Hoy la estábamos levando al jardín y le pregunté si quería que la acompañara hasta la entrada; me dijo que no", expresó Macedo en una entrevista con Florencia Bertotti.

En el mismpo reportaje, la actriz contó una anécdota de su despedida a su hija, cuando ella tuvo que quedarse en Buenos Aires por el rodaje de una película y la pequeña y Urtubey volvían a Salta: "Que Juan Manuel le dijera a Belita: 'Bueno, ahora volvemos a Salta, que mamá tiene que qudarse trabajando'. Yo llorando y ella lo más bien. 'Chau, mamá', me decía contenta. Eso me permite trabajar a full, volver a eso. Ver imágenes, ver películas, trabajar el personaje a fondo".

"Pienso que es una construcción de amor y que hay que estar para que eso tenga vida", expresó Macedo sobre el hecho de armar una familia ensamblada, en referencia a los hijos de su esposo provenientes de matrimonios anteriores.