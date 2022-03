Irreconocible: la foto de Susana Giménez tras un tratamiento estético

La diva se mostró de una insólita manera en sus redes sociales y fue furor. Susana Giménez se encontraba en medio de una producción para un evento.

Susana Giménez sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al compartir una imagen donde se la vio en medio de un tratamiento estético para su rostro. La diva de Telefe realmente parecía otra persona en la foto y el posteo se hizo viral a los pocos minutos de haber sido publicado.

Giménez se mostró con una máscara facial en tonos dorados colocada en su rostro que la hace parecer otra persona. Luego se supo que la razón por la que la madre de Mercedes Sarrabayrouse se había sometido a ese tratamiento fue que debía asistir a la Blue Carpet organizada por Paramount Plus, plataforma asociada a Telefe y por ende a la imagen de la diva. Además, Susana es parte de Porno y Helado, la serie de Martín Piroyansky disponible en esa plataforma.

La cuenta de humor de farándula Peroketoda compartió en su feed la imagen de la diva en medio de su sesión de belleza y los comentarios sarcásticos no tardaron en llegar. "No sabía que la Su formaba parte de Caballeros del Zodiaco", "¿Quién la operó? La carita, ¿quién le hizo la carita?", "¿La están momificando?" y "Creo que la están Martín Fierroficando" fueron algunas de las acotaciones que le aportaron humor a la imagen viralizada de la estrella de La Mujer del Año.

Susana Giménez y un sincero descargo sobre su vida sentimental

La conductora de Susana Giménez se expresó sobre su vida íntima en diálogo con Teleshow y ofreció algunas reflexiones sobre el amor. "Yo soy muy alegre y soy siempre optimista y estoy arriba. No me permito deprimirme ni nada por el estilo. O a veces sí, pero yo no lo considero perder. Por ejemplo, en el amor: hay amores importantes que terminan y yo no lo considero una pérdida tampoco", enunció la diva sobre su manera de vivir los finales de las relaciones de pareja. "Sí hay alguno por el cual habré llorado unos meses o un año, pero después se me pasa", agregó.

En cuanto a sus ansias por volver a estar en una relación de pareja y soltó: "Ya me he enamorado muchas veces, ya está. Ahora quiero tener una vida tranquila, alegre. Estoy en una edad que necesito paz, tranquilidad y amigos. Me encanta tener amigos que me acompañen, que me hagan feliz".