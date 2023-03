Internas entre Rusherking y La China Suárez: "Ella no me cree"

El cantante hizo un confesión sobre su relación con la actriz y sorprendió a sus fanáticos.

La relación amorosa entre RusherKing y Eugenia "La China" Suárez fue una de las más controversiales al momento de formarse. Sin embargo, luego de varios meses de haberse consolidado, salió a la luz una fuerte interna entre los artistas que sorprendió a sus fanáticos.

En una reciente entrevista que brindó con Infobae, el cantante santiagueño habló como nunca de su vínculo con la famosa actriz y se sinceró sobre una discusión que tuvieron en los principios de su relación. "Ella no me cree", aseguró el intérprete de Perfecta, tema que le dedicó a su novia.

Resulta que Rusher nunca vio Casi Ángeles, el programa de Cris Morena que lanzó a la fama a Suárez. "Siempre me jode con eso, porque yo cuando me lo preguntan digo la verdad: yo nunca vi Casi Ángeles. Y ella me dice: '¡Mirá si no vas a ver Casi Ángeles!'", aseguró el reconocido cantante.

"Y yo digo la verdad. No la conocí ahí, conocía que era la China Suarez y que es una súper estrella, pero no; eso, nunca lo vi. Pero ella no me cree", continuó el joven. Más allá de esta situación en particular, el ex de María Becerra aseguró que su relación está mejor que nunca: "Estoy feliz, enamorado. Estoy en un momento muy lindo en mi vida: musical, mi familia está bien, mis amigos también. Estoy muy bien con mi pareja, no me puedo quejar. Estoy muy contento, me agarraste muy feliz".

Insólito comentario de Cinthia Fernández contra La China Suárez: "De 40"

Cinthia Fernández causó revuelo al hablar de la vida de "La China" Suárez en televisión y opinar sobre ella. La panelista de El Trece se refirió a la edad de la actriz que comenzó su carrera en tiras de Cris Morena y sorprendió con un comentario en particular.

El periodista y panelista Juan Etchegoyen informó que Suárez cumplía 31 años y Fernández soltó una inesperada acotación: "Parece que tiene como 40, no por el aspecto", en alusión a la gran cantidad de sucesos personales y profesionales que la protagonista de filmes como Abzudah y El Hilo Rojo ha tenido en su vida.

"Es que a ella la vemos hace mucho tiempo en la tele", soltó también el conductor de Nosotros a la mañana, Joaquín "El Pollo" Álvarez. Y Fernández aseguró que se referí a ese hecho y no era que la estaba criticando por su físico con el comentario de su edad. Al mismo tiempo, la exparticipante de Showmatch sí tuvo lapidarios dichos hacia la actriz cuando se enteró del regalo que Rusherking le hizo por su cumpleaños.

"Ella dijo que amaba ese auto y él le quiso regalar el auto de sus sueños. Más allá del auto, él registró lo que a ella le gusta", analizó Mariel Di Lenarda, también miembro del panel.

Pollo Álvarez: Él es un amor. Y no por el regalo.

Cinthia Fernández: Ojalá que la China no la cague. No la cague a la relación, digo.

Pollo: Yo vi un posteo que él reposteo de la China. Yo sigo a Rusher, no a la China. Y ella dijo 'me cambiaste la vida'. Yo creo en esta pareja.

Cinthia: Decía lo mismo de Vicuña. Rusher parece un pibe sanito, bueno, maduro. Y ella es una chica que tiene un montón de hijos. Ensamblar una pareja, él siendo tan jovencito, tampoco es tan fácil. Y ella es tremenda. ¡Es tremenda! Es amiga de lo ajeno, de lo ocupado.