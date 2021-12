Internaron a Lía Crucet y preocupa su salud

La cantante de 69 años viene sobrellevando varios problemas de salud desde que se cayó en un accidente doméstico y sufrió una fractura de cadera.

La cantante Lía Crucet (69) no está atravesando un buen momento. Después de haber sufrido un accidente doméstico por el cual se fracturó la cadera, en las últimas horas se dio a conocer que la internaron en un geriátrico.

Quien dio a conocer la noticia fue la periodista Cora de Barbieri en A la tarde (América TV). "Su hija Karina se enteró y entró en pánico, porque tiene mucho miedo de lo que pueda llegar a suceder con su madre”, reveló. Cabe destacar que Lía está bajo tratamiento psiquiátrico de salud mental y, desde principios de 2021, llama la atención de sus seguidores por una pérdida de peso bastante notoria.

“A principio de año nos preocupó a todos con su cambio físico extremo, con su delgadez. Adelgazó más de 60 kilos, estuvo internada en una clínica psiquiátrica para recomponer su salud mental”, había explicado el periodista Adrián Maucci en agosto del 2021. “En el mes de abril recibió el alta y continuó con su tratamiento. En el día de hoy, ella sigue con el tratamiento y tomando la medicación correspondiente, con asistencia psiquiátrica y diferentes enfermeros que la visitan”, había agregado en dicho momento.

El relato de Karina Crucet, su hija

Por otro lado Karina Crucet, su hija, había contado cuál era el diagnóstico de Lía en Nosotros a la mañana (El Trece). “Ella está con una demencia frontotemporal, eso no tiene marcha atrás. En una forma desesperada me mandó a hablar el marido de ella. Me decía que le dolía, que estaba enojada porque no podía caminar. Yo le decía que se quedara tranquila, que ya se iba a mejorar y me dijo: "Si hija, pero yo quiero que sepas que yo te amo’”, contó, emocionada, Karina.

“Su esposo iba a ver si SADAIC podía cubrir el geriátrico. Yo pedí que la trasladaran para acá, porque está en Mar del Plata. Pero Toni parece que no quiere. Él tampoco está en condiciones de cuidarla. A veces está muy volado y me confunde con mi hija. Lía reconoce algunas cosas, pero ya está. Si la ven no es la misma que vimos en otro momento”, cerró.