Insólita acusación de José María Listorti contra Shakira: "Me copió"

El humorista fue tajante al manifestar que fue plagiado por la artista.

Shakira está envuelta en un escándalo por su polémica separación del futbolista Gerard Piqué. Los rumores indican que el deportista le fue infiel a la cantante, pero no hay descargos oficiales al respecto. Sin embargo, hay versiones que aseguran que la vocalista adelantó el final de su relación con en la letra de su última canción Te Felicito en la que colaboró Rauw Alejandro. A partir de ese videoclip nació la insólita denuncia de José María Listorti que asegura ser víctima de plagio.

José María Listorti utilizó su cuenta oficial de Instagram para manifestar su "indignación" al ver que, en el videoclip oficial de Te Felicito, Shakira había hecho pasos de baile muy similares a los que el inventó hace muchos años atrás. El humorista empezó a bailar de esa forma en las cámaras ocultas que producían para El Show de Videomatch, en las que simulaba presentar su arte, bailaba de manera divertida y se enojaba cuando sus colegas se reían burlándose de él.

El humorista escribió: "Como me copió!!! #TeFelicito #humor", junto al video de una de las cámaras ocultas del programa que conducía Marcelo Tinelli. Como era de esperarse, las respuestas de los seguidores fueron casi instantáneas y aunque hubo comentarios en contra de su denuncia, el artista no respondió ningun comentario. El artista, hizo caso omiso y no volvió a publicar algo al respecto.

La reacción de los seguidores a la denuncia de José María Listorti

Las repercusiones por parte de los seguidores no tardaron en llegar y hubo comentarios a favor y en contra. Algunos alegaron que antes de que él viralice sus pasos de baile, ellos los hacían en sus casas. Y otros manifestaron que Shakira no es la primera que lo copia.