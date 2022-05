Ingrid Grudke renunció a la obra de Nito Artaza y destrozó a la producción: "No era digno"

Ingrid Grudke confirmó que renunció a la obra de Nito Artaza y destrozó a la producción del espectáculo, que tuvo que aplazar el estreno.

Ingrid Grudke renunció a Cobra K, la nueva obra de Nito Artaza, y no dudó en disparar con todo contra los productores del espectáculo, entre los que se encuentra el exsenador. "Ya no era digno trabajar en esas condiciones", aseguró la modelo y actriz en diálogo con Teleshow, todavía muy enojada.

El estreno de Cobra K en el Teatro Premier estaba programado para este jueves 12 de mayo, pero a falta de dos días, la producción informó que estaba suspendido "hasta nuevo aviso". Es que en las últimas horas se conoció la renuncia de Ingrid Grudke, quien no solo confirmó su salida de la obra sino que también disparó con todo contra la producción del espectáculo que dirige y produce Nito Artaza.

"Había un montón de cosas que fallaban, sobre todo con la producción, y me sentía incómoda trabajando así", aseguró Grudke en diálogo con Teleshow. En ese sentido, la modelo aseguró que en determinado momento colapsó por "un montón de situaciones": "Ya no era digno trabajar en esas condiciones y decidí dar un paso al costado".

"El director artístico no existió y no hubo un orden ni disciplina en la organización del espectáculo", agregó Grudke sobre las cuestiones que motivaron su decisión de abandonar la obra a solo dos días del debut. Sin embargo, el detonante fue una discusión que tuvieron a los gritos Nito Artaza y Adriana Chaumont (parte de la producción), frente a todo el elenco. "No estoy para bancarme puteadas, gritos y momentos tensos", sumó Ingrid.

Por otra parte, la actriz aseguró que no se cumplían las "condiciones mínimas y básicas" en la sala: "No puedo permitir que los bailarines que se la pasan horas ensayando tengan un baño sucio". Además, Grudke desmintió que su renuncia haya sido por una pelea con Vicky Xipolitakis, como aseguraron algunos medios. "Me parece una falta de respeto hacia mí y a todo el elenco. Las remamos todo y por primera vez creo que no es problema de los artistas que están en escena", cerró la actriz y vedette.

El debut de Cobra K se reprogramó para el 14 de mayo.

