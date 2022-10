Inesperado: Toto Kirzner anunció que no es "el hijo" de Adrián Suar

El hijo de Adrián Suar y una publicación que dejó a todos mudos. Toto Kirzner sorprendió en Instagram.

Toto Kirzner es hijo de Adrián Suar y Araceli González. Sin embargo, en las últimas horas el joven actor se hizo noticia por haber publicado un inesperado mensaje en las redes sociales. "No soy hijo de mi padre", sostuvo Tomás.

"Paren todo. Me llegó algo un tanto revelador. Al parecer no soy el hijo de mi padre", escribió Toto Kirzner. La historia de Instagram que el joven compartió generó impacto entre sus seguidores, quienes luego entendieron que sólo se trató de un chiste que tomó a todos desprevenidos.

Compartiendo una nueva storie, Tomás Kirzner narró: "Soy el hermano". El motivo de su publicación tuvo que ver con el error de un periodista que confundió a Toto con el hermano de Adrián Suar. Arrobando a Paul Kirzner en una imagen en la que "El Chueco" se ve junto a su hijo, apareció por equivocación el usuario de quien es tío del joven.

Adrián Suar y la verdadera razón por la que se separó de Griselda Siciliani

Griselda Siciliani rompió el silencio y reveló los verdaderos motivos detrás de su separación de Adrián Suar. La pareja finalizó su relación en el 2016 luego de 8 años de amor y una hija en común. Y aunque si bien siempre se atribuyeron mantener un buen vínculo, nunca habían profundizado en los motivos de su distanciamiento. Al menos hasta el momento.

En una reciente entrevista, la reconocida actriz que protagonizó éxitos como Educando a Nina, habló sobre el actual vínculo que mantiene con el productor de El Trece y profundizó en los motivos que los llevaron a terminar su extensa relación. "Uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo", confesó.

"Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino. Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita. Es fuerte tener un hijo", reveló Siciliani sobre el vínculo cercano que intentan mantener con Suar hasta la actualidad por el bien de la pequeña hija de 8 años que tienen en común.

Griselda Siciliani rompió el silencio y reveló los verdaderos motivos detrás de su separación de Adrián Suar.

Además, según confesó Griselda, el principal motivo de separación fue que "el amor empezó a apagarse", pero que el respeto sigue igual de intacto que siempre. "No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso. Yo digo esto muy cancheramente porque me tocó una buena persona, pero hay gente que de golpe se vuelve desconocida", sentenció la actriz.