Implacable: Nancy Dupláa desnudo el machismo de quienes detestan a Cristina

La actriz que brilla en El Reino habló sobre los sentimientos que generan muchas mujeres en la opinión pública.

Nancy Dupláa es una de las actrices más populares del momento con el reciente estreno de El Reino y la confirmación de la segunda temporada de la serie. En declaraciones recientes por el furor de la ficción, la actriz desnudó el machismo de quienes odian a muchas mujeres en la opinión pública, con el preciso ejemplo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Los temas religiosos impactan mucho en la conversación social, fue lo que más impactó, pero lo político está ahí y lo judicial. La gente no es boludx y ve las cosas que vienen pasando cuando se junta el poder judicial con el político, cosa que no debería suceder porque son independientes. Sabemos también que el sistema ya está putrefacto, que hay que verdaderamente hacer algo", opinó la actriz sobre la serie de Netflix El Reino en diálogo con Pasaron Cosas, programa conducido por Alejandro Bercovich.

Y sobre las críticas que recibió cuando criticó a Polka sostuvo: "Cuando hable mál de Polka en un entrega de premios Martín Fierro, arrancó una movida (de odio) tremenda, el consejo con Pablo era 'no escuches nada' y así estuve como dos años. Eso me ayudo un montón y me hizo más fuerte. Puedo decir que después de tantos años y a la edad que tengo duele, pero no me atraviesan".

Encadenado al odio que recibió por sus declaraciones sobre la productora de Adrián Suar, Nancy lanzó un contundente ejemplo para exponer la irracionalidad de quienes detestan a la Vicepresidenta Cristina Kirchner: "Yo lo pongo también en el lugar del odio que genera Cristina, es un odio que puede tener mucho argumento por tal o cual cosa. pero hay un argumento que no pueden dar: hay gente que no puede decir por qué la odia tanto y yo creo que en el fondo de su corazón la odian porque es mina y es todo eso que es. Entonces, hay un plus extra en nosotras que también surge como contradicción con el feminismo, la aparición arrebatada y loca que en muy poco tiempo se propagó. Y lo que viene en contra de eso es muy feroz".