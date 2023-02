Iliana Calabró confesó su historia con Jorge Porcel: "Se portó mal"

Iliana Calabró confesó una charla que tuvo con Jorge Porcel a poco tiempo de su fallecimiento. El fuerte testimonio de la actriz.

Iliana Calabró habló a fondo y contó la verdad de su historia con Jorge "El Gordo" Porcel, el histórico capocómico argentino. La actriz que se encuentra en los escenarios teatrales dijo cómo era su relación con él y se acordó de un encuentro que tuvo en Miami, donde le confesó algo que nadie sabía y que causó polémica.

"A mí me parece feo hablar de alguien que ya no está", consideró Calabró, quien dialogó con el programa Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. Frente a las denuncias de abusos y maltratos que se filtraron semanas atrás, la exparticipante de Showmatch rompió el silencio.

"Yo tuve la posibilidad de estar con 'El Gordo' en Miami cuando me fui a trabajar allá, y él estaba con su restaurant. Estaba en su etapa medio 'mística', a media voz", recordó Iliana. De acuerdo con su relato, el capocómico hizo una contundente autocrítica que se condicen con las denuncias expuestas recientemente.

"En ese momento me dijo: ''Yo me he portado muy mal en mi vida y ahora estoy pagando eso acá. Todo esto que me está pagando es una forma de pagar todo el daño que en su momento he hecho'", expresó frente a la atenta escucha de los integrantes de Socios del Espectáculo. Además, se acordó de lo que le había dicho su padre, el histórico humorista y conductor Juan Carlos Calabró: "Hasta trabajó con papá en Mar del Plata; con Mingo que era dirección de Gerardo Sofovich, pero nunca tuvimos tanta confianza. Yo siempre supe que era especial para trabajar, me lo dijo mi papá".

Polémicos dichos de Luisa Albinoni sobre el pasado de Jorge Porcel: "¿Quién no lo hizo?"

Luisa Albinoni habló sobre Jorge Porcel luego de las denuncias en su contra. Pese a que murió hace muchos años, el humorista continúa recibiendo testimonios contra su persona por abuso y es por este motivo que su expareja salió al cruce. "Me parece terrible que sólo se apunte a uno", dijo.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Luisa Albinoni no justificó a su expareja (con quien salió seis años) aunque sí manifestó: "Se sigue yendo a los camarines de todos, no creamos que superamos muchas cosas. No tengo nada que decir al respecto, me parece bien que la gente hable. Si realmente les pasó, me parece genial. Yo a mi hija la instruyo para que nadie la pise, la pase por arriba ni la domine".

"Yo este Porcel que hablan no lo conocí, pero no lo voy a salir a defender porque si a alguien le pasó algo es bueno que lo denuncien. Me parece terrible que un montón de gente se cuelgue de esta situación y empiece a inventar historias. Va a terminar siendo un asesino serial. Que cuenten bien las cosas, cuentan algunas y están confundidas. Yo no las voy a contar porque se van a morir conmigo. Pueden estar haciendo mucho daño a la familia, no se puede tirar mierda en el ventilador y salpicar mierda. Independientemente de todo eso, está bueno que se hable", agregó Luisa Albinoni.