Hay video: La China Suárez, muy cerca de El Polaco

Eugenia "La China" Suárez y El Polaco se mostraron a pocos metros de distancia en un picantísimo video y las redes sociales estallaron en una avalancha de reacciones.

Las redes sociales llevaron al tope de los comentarios a El Polaco y Eugenia "La China" Suárez tras la viralización de una picante colaboración musical. En el videoclip pudo verse el íntimo acercamiento de las figuras, motivo que llevó a que decenas de usuarios elaboraran todo tipo de teorías y comentarios en relación al vínculo de la actriz y el cantante de cumbia.

Ya no quiero verte, el nuevo tema de El Polaco, salió a días del lanzamiento de El último romántico, el videoclip que unió a L-Gante con la empresaria Wanda Nara, y ya sea por coincidencia o estrategia comercial el ex de Karina "La Princesita" eligió a "La China" para el video que ya lleva más de 300.000 reproducciones en Youtube.

No faltó intimidad, baile y un gesto de fuck you en la participación de la actriz que protagonizó una fuerte polémica con Wanda Nara, luego de acostarse con el futbolista Mauro Icardi. En los último meses se produjo el regreso de "La China" a la música, con colaboraciones en diferentes géneros musicales: primero estuvo en Lo que dicen de mí, de Santiago Celli, y luego en Perfecta, de su novio Rusherking junto a Dread Mar I.

Wanda Nara aniquiló a La China por acostarse con Icardi: "Zorra"

La mediática que integró el jurado del reciente big show musical ¿Quién es la máscara? (Telefe) eligió LAM (América TV) como vía para emitir un descargo contra "La China" y por medio de mensajes enviados a Ángel de Brito habló por primera vez de la encamada de Icardi y la actual pareja del trapero Rusherking. "Me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido en París", escribió Wanda en el mensaje leído por el conductor.

"Me dijo que quería venir a visitar París, por eso fue la zorra. Creo que me quedé corta, porque el llamado y saludar a mis hijas, y decirnos 'las quiero ver en París pronto' es más que de zorra. Pero se lo debería haber dicho en privado o en persona, solo que me salió así", agregó el conductor, reproduciendo las palabras de la mediática. Por su parte, Yanina Latorre no dudó en ponerse del lado de Wanda, al igual que el resto del panel de "angelitas".