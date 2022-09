Hay foto: se confirmó el romance de Morena Beltrán con un futbolista argentino

El futbolista en cuestión publicó una foto con Morena Beltrán y dejó a todos boquiabiertos.

Morena Beltrán fue vista en las redes sociales muy acaramelada con un jugador figura del fútbol argentino. La periodista deportiva, que tiene un perfil bajo en este tipo de situaciones, ya dio por confirmado el romance con el deportista y hasta le comenta todas las fotos que sube mediante Instagram.

Tras bastante tiempo alejada de las cuestiones personales, Morena Beltrán confirmó su relación con el futbolista Tomás Mantia. El defensor de 28 años juega en Flandria, es una de las figuras del equipo y a través de su cuenta de Instagram, publicó una imagen donde se los ve en la playa.

En el posteo, solo se vio un corazón como lo único escrito por el jugador del ascenso, misma respuesta hecha por la comunicadora que trabaja en ESPN. En otras publicaciones, Mantia subió fotos suyas de partidos que disputó con la camiseta del Canario que siempre tuvieron algún comentario de Morena.

Meses atrás, se había rumoreado que la periodista estaba en una relación con el humorista Martín Bossi, quien se encargó de desmentir todo. "La llamé a Morena y me dijo que le explotó el teléfono, tiene 23 ella.... me dijo que estaba todo bien y prometió venir al teatro", había dicho.

La foto de Morena Beltrán que se hizo viral en La Bombonera

Morena Beltrán compartió una foto en su cuenta de Twitter y rápidamente se hizo viral por las reacciones de los usuarios. La joven periodista de ESPN aprovechó la previa del partido entre Boca Juniors y Platense correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol. Con pocas palabras, Beltrán llamó la atención de los miles de internautas que comentaron y compartieron la imagen.

La panelista del mencionado canal supera los 440.000 seguidores en la red social del pajarito y muchos de ellos no tardaron en contestarle. Varios la elogiaron alegando que estaba de gala para vivir el encuentro entre el "Xeneize" y el "Calamar". No faltaron los que le enviaron preguntas sobre la posibilidad de que el uruguayo Edinson Cavani llegue al elenco "Azul y Oro". Si bien no hubo respuesta sobre eso, se nota que los fanáticos están ansiosos.

La publicación que compartió Morena Beltrán alcanzó los 200 retweets y tuvo más de 7.000 likes. Además, más de 200 twitteros dieron su opinión por las imágenes subidas en la cuenta de Twitter.