Graciela Alfano rompió el silencio y contó lo que nadie se imaginaba sobre Matías Alé: "Chupa pies".

La exvedette Graciela Alfano rompió el silencio y en medio del escándalo por su reciente separación de su novio uruguayo ventiló el fetiche de Matías Alé con sus parejas. La reacción de Ángel de Brito ante la revelación de la mediática.

En un móvil con LAM (América TV) Graciela Alfano recordó cómo fue su primer encuentro con Matías Alé -en el marco de una entrevista- y remarcó: "Matías siempre fue impactante. Recuerdo el día que llegó como notero de Hielo y limón. Yo estaba en la pileta. Se tiró. Mientras yo estaba haciendo la nota, él me tocaba con el pie por abajo. Y yo decía '¿este pibe sabrá lo que está haciendo?'. Me franeleaba la pierna".

Picante, Ángel de Brito sostuvo: "Él tiene un tema con los pies. Es chupa pies". Sin negarlo, Alfano aclaró: "Sí, tiene un tema". "Le gusta, le gusta. A Matilda le chupaba los pies", agregó De Brito haciendo referencia al noviazgo que tuvo el actor con la analista de moda Matilda Blanco, quien opinó: "Tiene un fetiche con los pies". Vale remarcar que una de las primeras cosas que Matías Alé marcó sobre su actual novia en declaraciones a la prensa fue que tenía "lindos pies".

El emotivo reencuentro de Graciela Alfano y Matías Alé

Días atrás, Graciela Alfano se cruzó con Matías Alé en un móvil y él rompió el hielo, confirmando: "Qué alegría escucharte, sabés el recuerdo y el cariño. Siempre Graciela está presente en mi vida, te veo espléndida, te quiero mucho, nos hemos amado muchísimo. Simplemente, decirte que lo mejor está por venir, sabés que te adoro, siempre en mi corazón". Feliz con el reencuentro después de tanto tiempo, la exvedette le respondió: "Te conozco profundamente, sé el corazón que tenés, tuvimos una relación hermosa, te deseo lo mejor con esta nueva pareja, me siento muy feliz que estés trabajando y estés tan bien y que podamos tener una relación post cuando la relación ha sido buena, honesta y auténtica".

Luego de un ida y vuelta de piropos, Matías Alé sostuvo ante la escucha atenta de todos sus compañeros de trabajo: "Graciela me enseñó a respetar a una mujer". A la inevitable emoción de Graciela Alfano por sus palabras, Alé le dijo que es la única ex a la que desea invitar a su casamiento con Martina y le deseo lo mejor para su vida. "Estas palabras me emocionan mucho, me hace muy bien tu palabra, me llega al corazón y la voy a atesorar, me encanta", le respondió Graciela con lágrimas en los ojos.