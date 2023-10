Graciela Alfano lanzó una grave acusación contra Pachano: "Me acosa"

Luego de que el coreógrafo Aníbal Pachano recordara su emblemática pelea con Graciela Alfano en una edición pasada del Bailando por un sueño, la diva salió a contestarle con una grave acusación.

Graciela Alfano y una grave acusación contra Pachano: "Me acosa"

Aníbal Pachano recordó su pelea y enfrentamiento con Graciela Alfano, luego de que la diva contara al aire que el coreógrafo vive con VIH+, y despertó su bronca. "Este señor me acosa", lo fulminó la exjurado del Bailando.

"Alfano se metió con cosas feas. Una cosa es divertirse, pero ella pasó muchos límites, no conmigo, sino con una sociedad", aseguró Aníbal Pachano en una entrevista con el Streaming del Bailando, haciendo alusión al tenso episodio que vivió con Graciela Alfano en el programa de Marcelo Tinelli.

En aquel momento, Graciela Alfano aseguró que Aníbal Pachano tenía VIH, algo que lo ofendió. "Sirvió para que mucha gente joven y de esta época entienda que hay que concientizar sobre el VIH. Hay que tener un poquito de respeto. Hay que cuidarse y generar una mejor comunicación del tema, no una pelea ni una cosa donde hiera al otro y lo retraiga y no permita que la gente joven pueda contarle a su papá y a su mamá 'mirá me está pasando esto'. Yo fui uno de los tipos que dio esa posibilidad. Hay cosas malas y hay cosas buenas de lo que pasó. Dejé de lado la pelea y prioricé mi persona y el prójimo"", manifestó el coreógrafo.

Tras las declaraciones de Aníbal Pachano, Graciela Alfano irrumpió en su cuenta de Twitter y se mostró indignada: “Increíble que todavía sigan promocionándose con una mentira sobre mi persona. Y si no es así, los desafío a mostrar mis declaraciones. Esto entra en categoría acoso".

"Mucha cháchara sobre los Derechos de la Mujer y este señor me acosa con una calumnia que nunca pudo probar. Patético", siguió, lanzando una dura acusación contra su otrora compañero de trabajo.

El día que Graciela Alfano lloró pidiéndole disculpas a Pachano

Tiempo después, Graciela Alfano le pidió disculpas a Aníbal Pachano. De todos modos, el coreógrafo no tomó la actitud de su excompañera de la mejor manera. "No le creo nada y mi familia tampoco", sentenció el padre de Sofía Pachano, quien regresó al Bailando 2023 como reemplazo temporal de Pampita.

"Sofía (Pachano) me ayudó mucho, porque resulta que yo creía que le caía bien a todo el mundo y había sido una yegua. Ella me ayudó a ver esa parte que no veía, que te salta en la cara y uno lastima a las personas que menos quiere (lastimar). Lo digo con todo mi amor", reconoció Graciela Alfano años atrás en LAM (América TV).