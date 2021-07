Gloria Carrá se postuló para MasterChef Celebrity 3: "Me gusta lo salado"

La actriz de cine, teatro y televisión blanqueó sus ganas de ser llamada por la producción de MasterChef.

Luego de dos temporadas exitosas, MasterChef Celebrity está buscando un nuevo elenco de participantes para su tercera entrega y son muchos los y las famosas que quieren sumarse al reality de cocina de Telefe. Una de ellas es Gloria Carrá, quien blanqueó sus ganas de participar: "Postúlenme, me tengo buena fe".

En una entrevista con Mitre Live Carrá se vendió como buena cocinera y no dudó en candidatearse para ser una de las nuevas participantes de la competencia más vista de la televisión argentina. “Nunca me tentaron para Masterchef pero cocino bien. Me parece que el formato está bueno, yo veía los de afuera, estos no los vi", reveló la actriz.

“Escucho los comentarios y a veces veo algo que suben a Instagram, no lo vi nunca entero, pero me parece que es divertido. Postúlenme, me tengo buena fe", agregó, muy divertida.

Sobre cómo son los menúes del día a día que prepara en su casa, la actriz explicó: “Mi hija es vegetariana, Amelia, así que me la tengo que rebuscar para cocinarle a ella. Hago muy bien todo lo que es salado, con lo dulce no me llevo bien porque necesita las medidas justas".

Para dejar asentadas sus ganas de ser llamada por la producción de Telefe, Gloria reveló una insólita anécdota que vivió en su barrio y que la incentivó a querer sumarse al reality culinario: “Me gusta que es divertido y si te gusta cocinar tiene su encanto. La gente está enganchada. El otro día, fui a la pescadería a comprar y el que me atiende me preguntó por qué no iba a MasterChef, y me dijo que se re enganchó y me parece que está buenísimo mirar algo que te entretiene y divierte".

Javier Calamaro reveló que lo tentaron para estar en MasterChef Celebrity y se negó con un exorbitante pedido monetario

En una entrevista en vivo por el Instagram del portal PrimiciasYa, Javier Calamaro reveló que fue invitado a participar de la primera temporada de MasterChef Celebrity, el gran éxito del rating del 2020 y el 2021. "Me llamaron y me enteré también que habían llamado a un montón y en ese momento quedó el Mono de Kapanga", contó el menor de los hermanos Calamaro, que también aseguró que desde la producción del certamen gastronómico se habían comunicado con una buena cantidad de rockeros.

"Cocinar en la tele para competir no me gusta. Yo siempre odié competir. Para mí la cocina sirve para otra cosa, para compartir momentos con la familia y amigos", aseguró el cantante, que el domingo pasado debutó en la pantalla de El Nueve con La cocina de los Calamaro, un ciclo en el que invita a amigos a comer. La primera emisión tuvo la participación especial de L-Gante, el cantante de cumbia del momento. Por vergüenza a decirles que "no", Javier Calamaro prefirió pedir una cifra "estrambótica": "Como decir 20 veces más de lo que cobro por hacer una gira. Una cifra ridícula para que digan que no".