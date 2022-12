Giro inesperado en la relación De Paul y Camila Homs: "Él le propuso"

Salió a la luz un detalle sobre la relación del futbolista con su ex y peligra la continuidad de su relación con Tini Stoessel.

Justo cuando parecía que la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no podía marchar de mejor manera, salió a la luz un contundente dato que pone el peligro al vínculo. Precisamente, se conoció que el futbolista se habría comunicado con su ex, Camila Homs y le propuso volver a "retomar la vida familiar" tras una breve crisis con la cantante.

El encargado de dar a conocer la situación fue Juan Etchegoyen, a través de su programa Mitre Live. Allí el periodista aseguró que es una información que tiene "hace poco más de un mes", y que "no le importaba que estuviera el mundial porque él tenía que seguir informando". Entonces contó con lujos de detalles cuál era la información que le había llegado por parte de una fuente bastante cercana a la pareja.

"¿Saben por qué me cuesta creer en la relación de De Paul y Tini? Porque a mi me contaron que De Paul quiso volver con Camila Homs", empezó por decir el periodista. Luego, añadió: "Él la llamó y le propuso retomar su vida familiar y ella lo rechazó rotundamente, las palabras que me dijeron fueron que lo sacó cagando".

En este marco, Etchegoyen añadió: "Ella lo sintió como una falta de respeto porque está en pareja con Charly y hasta lo que vemos Rodrigo está con Tini, aunque para mí todo es dudoso”. Por último, el periodista de espectáculos sentenció: "De la única manera que se explica que Rodrigo y Tini estén juntos es por algo que no sabemos, ¿no es raro que Rodrigo haya llamado a Camila para volver si está tan enamorado de la Triple T?".

Tini Stoessel se fue y dejó a De Paul en Qatar

Rodrigo De Paul sigue entrenándose con la Selección Argentina pensando en los Cuartos de final ante Países Bajos, aunque ahora lo hace sin la compañía de Tini Stoessel. Su pareja dejó Qatar para sorpresa de muchos y las especulaciones sobre una posible crisis crecieron.

De todos modos, cabe destacar que Tini Stoessel no se marchó del país qatarí por una crisis con Rodrigo De Paul. Lo cierto es que la cantante debió viajar a España para grabar un videoclip, es decir que se fue por cuestiones laborales.

La información, según el periodista Guido Záffora, alude a un distanciamiento temporal de Tini y De Paul en la previa del partido trascendental de próximo viernes. Allí, Argentina se medirá con Países Bajos y se espera que Stoessel esté en las tribunas alentando a su novio como lo hizo en los encuentros ante México, Polonia y Australia.