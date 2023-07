Georgina Barbarossa contó lo que sufrió con un famoso actor: "Cada uno lo dice cuando puede"

La conductora de Telefe hizo una terrible acusación contra uno de sus colegas. El duro relato de la artista.

Georgina Barbarossa es una artistas más queridas de Argentina. Dueña de un carisma único, cautivó al público como actriz y como conductora. Fue gracias a su talento que se quedó con el lugar que dejó vacante Jey Mammón en la Peña de Morfi tras ser denunciado públicamente por supuesto abuso sexual.

Georgina tiene más de 25 años de experiencia enfrente de varios ciclos televisivos. Lo mismo ocurrió en varias producciones teatrales. Sin embargo, también en las tablas fue que vivió una lamentable situación. De hecho, reveló quién fue el compañero que más padeció.



"Trabajaría todo el día porque soy adicta al trabajo. Trabajé hasta en el Circo de Moscú. Me encanta", remarcó y recordó: "Solamente trabajé por necesidad con una persona, fue sumamente desagradable trabajar con Porcel", "De poder hacerlo no lo volvería a hacer nunca más. Pero ya está, se murió, caducó, y cada uno lo dice cuando puede", completó.

María Laura Santillán le consultó por no contó su experiencia y Georgina fue contundente: "Porque si lo hubiese dicho cuando Vasco, mi marido, vivía lo mataba". Su padecimiento con el humorista salió a la luz recién hace algunos meses, en una entrevista que le realizó Marcelo Polino.

"Realmente fue una persona totalmente desagradable. Muy desagradable y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar", remarcó en ese entonces. "Desagradable. Yo estaba embarazada, las cosas que me decía. En mi caso, si no hubiese sido por Carmen Vallejos (la mamá de Selva Alemán) que se quedó conmigo todo el tiempo ese año (porque yo fui llorando al camarín), no hubiese podido trabajar. Me hubiese tenido que ir porque era sumamente desagradable. Yo tenía 27 años". añadió.

Georgina Barbarossa habló sobre la posible presencia de Jey Mammón en los Martín Fierro

Cada vez falta menos para la ceremonia de los Martín Fierro más polémica de los últimos años. La organización estuvo lleno de controversias y trascendidos. Primero por las idas y vueltas de la persona a cargo de la producción, Y luego con la posibilidad de no entregar la estatuilla al "mejor programa musical" para evitar la presencia de Jey Mammón.

Finalmente, Santiago del Moro será el conductor del evento, que se llevará el próximo 9 de julio, y La Peña de Morfi está entre los nominados. Y en las últimas horas, se supo que el humorista estaría evaluando dar el presente y confrontar a las figuras que él sintió que lo "perjudicaron" cuando salió a la luz la denuncia por supuesto abuso sexual en su contra.

“Yo no tengo idea si Jey va a ir porque yo voy a estar con la mesa de A la Barbarossa, pero él está invitado, así que me parece que él tendría que ir. Yo creo que va a ir. Ya fue al teatro, ha salido”, sostuvo Georgina Barbarossa, en diálogo con Implacables. Además, se refirió a su propia nominación como mejor conductora, junto a Mirtha Legrand, Verónica Lozano y Pampita.

“A mí me encanta ir al Martín Fierro y me lo quiero ganar ¡Mirtha, dale, déjame, nunca me gané ningún Martín Fierro de conductora! Vero Lozano también tiene…y ¡Pampita, yo tengo cinco mil años de conductora y no me gané ninguno!" remarcó y cerró: "Esta vez no voy a pensar ningún discurso, porque las otras veces que lo preparé no gané nada, así que si se da, va a ser lo que me salga”.