Gabo Usandivaras volvió a las redes tras la muerte de su hermana: "Me cuesta"

Gabo Usandivaras volvió a las redes sociales tras la sorpresiva y dolorosa muerte de su hermana Giselle.

Gabo Usandivaras uso sus redes sociales para contar cómo atraviesa el difícil momento en el que está tras la sorpresiva muerte de su hermana Giselle. "Le estoy poniendo huevos", reconoció el bailarín, que volvió a hablar directamente a cámara en su cuenta de Instagram, luego de varios días de no hacerlo. Usandivaras también aprovechó para agradecer a todas las personas que le brindan su amor, tanto amigos como desconocidos.

Muy unidos como hermanos, la muerte de Giselle en los últimos días del 2021 impactó muy profundo en Gabo Usandivaras, que también debió enfrentar este año el fallecimiento de su madre. Después de varios días lejos de las redes sociales, el lunes pasado el bailarín grabó una serie de historias de Instagram en las que contó a cámara cómo está transitando este difícil momento personal.

"Me cuesta un poco expresarme porque también por estos medios siempre comunicamos y transmitimos alegría, que es lo que estoy buscando para estar un poco más fuerte", comenzó Usandivaras en su descargo en Instagram. Profundamente emocionado por el cariño que viene recibiendo en redes sociales, el bailarín continuó: "Tengo el deseo de transmitirles lo enormemente agradecido que me siento por el amor que me están brindando".

Además de contar que estaba lejos de su casa y de su gente, en Santa Mónica, California, el bailarín aseguró que el amor se siente "enormemente". "Son el motor para que esta locura siga adelante, me siento afortunado de poder recibir tanto amor", agregó sincero Usandivaras. En ese sentido, el ex Showmatch aseguró que le está "poniendo huevos" al momento que está viviendo. Para cerrar, Gabo Usandivaras dejó una profunda reflexión: "Sí siento que el amor puede hacerme tan bien en un momento tan de mierda, no nos privemos de andar dando amor por todos lados a todas las personas así las tengamos cerca o lejos".

El llanto de Cinthia Fernández: un gran apoyo a Gabo

En el año 2015, Cinthia Fernández y Gabo Usandivaras formaron parte de las parejas de la edición de Showmatch de aquel entonces. En ese momento, los artistas se hicieron muy buenos amigos, por lo que la panelista le dedicó un tierno y emotivo mensaje en dos ocasiones diferentes frente a la gran tragedia que vive.

"Te amo, Gabo, a vos a y a toda tu familia. Acabo de mandarle el mismo mensaje a su papá, Gabo no me respondió. Es una manera muy fea y estoy media shockeada", expresó en un principio Cinthia Fernández mientras se secaba las lágrimas al aire de LAM. Sin embargo, cuando estuvo más tranquila, también le dedicó un posteo en sus redes sociales: "TE AMO Gabo Usandivaras! Y cómo salimos ese 2015 de varias, vas y ¡vamos a levantarte de esta! Acá hay un batallón de amigos esperándote para llenarte de amor. Estoy enojada con la vida porque vos no te mereces estos años duros que te tocaron vivir, pero no nos va a ganar ¿sabés?", sentenció la artista.