Foto: Sebastián Estevanez presentó a su hijo recién nacido

El actor mostró su felicidad en sus redes sociales tras el nacimiento de su cuarto hijo.

Sebastián Estevanez llenó de emoción a todos sus seguidores de Instagram al compartir una emotiva imagen, donde se lo ve junto a su esposa e hijo recién nacido. El actor de Dulce Amor mostró el rostro del cuarto retoño de su relación con la modelo Ivana Saccani y obtuvo miles de likes y comentarios de amor en su posteo.

"Bienvenido, ¡Faustino! Por suerte, todo salió muy bien y el parto fue un sueño. Muchas gracias a todo el gran equipo, son lo más", escribió el hijo de Quique Estevanez en el pie de foto de su publicación, en alusión a su incondicional amor por las aventuras que vivirá junto con Faustino.

Hace 23 semanas, Estevanez dio la noticia del embarazo a sus seguidores y enunció: "Más felices no podemos estar! Se agranda la familiaaa! Besoos!", como epígrafe de una foto en la que se veía la panza de su esposa abajo de las manos de sus demás hijos y las suyas. "Ser papá y formar una familia es lo más lindo que me pasó en la vida", escribió en el último Día del Padre.

Sebastián Estevanez, antes del nacimiento de Faustino

"Todos en la familia estamos muy contentos. No alcanzan las palabras para explicar lo que uno siente. Si ya estamos felices con los hijos que tenemos, imaginate con uno más", expresó Estevanez, en diálogo con Catalina Dlugi, sobre el embarazo de su pareja. "Lo estábamos buscando. Los chicos nos empezaron a pedir un hermanito hace siete u ocho meses. Entonces, le dije a Ivana: ‘¿Qué te parece?’ Los chicos están como locos porque la mujer de mi hermano estaba embarazada y tuvo un varoncito y los chicos se empezaron a poner locos que querían un hermanito o una hermanita".

Sebastián reveló también las dudas que les significó a él y a su esposa la idea de traer un nuevo hijo al mundo: "Entonces, yo le recordé lo que ella me había dicho y le dije que no estaba seguro. ¡Su duda me hizo dudar! Entonces, le dije que lo pensáramos bien. Y por suerte, cuando lo empezamos a buscar, llegó rápido. Con los tres nos pasó lo mismo. Fuimos afortunados, en ese sentido, porque sabemos que a muchas parejas les cuesta". Además, el actor reveló que le gustaba la idea de que fuera nena: "Me gustaría por Francesca, porque ya tenemos dos varoncitos. Pero en realidad, a mí, en lo personal, me da lo mismo".