Florencia Peña tomó una drástica decisión: "Ya lloré"

La actriz tomó una osada determinación de cara a su próximo desafío laboral y lo compartió con sus seguidores de Instagram.

Florencia Peña es una de las actrices más activas en las redes sociales. Además de mostrar su día a día y momentos divertidos con su familia, la artista también comparte con sus seguidores las decisiones trascendentales que toma. Fue así que tras unas vacaciones familiares, la exconductora de América TV compartió la drástica decisión que tomó de cara a su próximo proyecto laboral.

Finalizada el arrollador éxito con Casados con Hijos y de cara al inicio de la temporada de invierno que llevará la obra a la provincia de Córdoba, la actriz visitó a su estilista y se hizo un radical cambio de look. "No voy a llorar, ya lloré anoche", sostuvo en sus historias de Instagram.

“Cuando digo me lo voy a cortar el pelo, me lo voy a cortar, porque yo no me ando con chiquitas. Vamos a cortar el pelo y que Dios nos acompañe. Cortá bien, no metas tijera al pedo... ", remarcó. "Odio tener el pelo corto, pero necesito que crezca sano y fuerte”, explicó. La renovación ya era impostergable, ya que la actriz sometió a su pelo a varios tratamientos invasivos en los últimos años..

Minutos más tarde, Peña publicó un video del momento en el que su peluquero le corta el pelo por la altura de los hombros. Durante el proceso, admitió: “No voy a llorar, ya lloré mucho anoche... es una decisión que había que tomar... ¡Qué estupidez! ¡Señora!”. Sin embargo, en la sección de comentarios, sus seguidores no tardaron en aplaudir su nuevo look y asegurarle que “todo le queda bien”.

Por lo pronto, los televidentes podrán ver su nuevo estilo en la ceremonia de los premios Martin Fierro del próximo 9 de julio. Flor está nominada por la conducción de La Puta Ama, el ciclo que condujo a lo largo del año pasado en la noche de América y cuya franja horaria hoy ocupa Fernando Dente con Noche al Dente.

El sorpresivo reclamo de Flor Peña a Abel Pintos.

Tras su experiencia como conductora en América TV, Flor Peña retornó a Telefe, ya será una de las jurados de Argentina’s Got Talent, el reality que conducirá Lizy Tagliani y que aún no tiene fecha de estreno. El jurado de expertos lo completas: Abel Pintos, la cantante La Joaqui y el bailarín y coreógrafo Emir Abdul Gani.

Las grabaciones ya comenzaron y Peña en más de una oportunidad compartió con sus seguidores la intimidad de los camarines. Incluso "las internas" que ya existen en el grupo. La actriz sorprendió a Abel, que se encontraba con su hijo Agustín, con un insólito reclamo: la publicación que se llenó de likes y comentarios.

El introvertido músico estaba en su camarín junto a el pequeño cuando sus compañeros decidieron organizar una divertida fiesta por su cumpleaños 39. Con todos los integrantes del jurado riéndose y pasándola bien, junto también al resto de integrantes del programa, Pintos sopló la velita mientras sus compañeros del jurado entonaban algunas de las canciones más populares del músico.

Algo vergonzoso, el cantante volvió a su camarín mientras Peña, Tagliani, La Joaqui y Abdul seguían cantando. Picante, Flor le hizo un divertido reclamo a Pintos para que los acompañara y no arriesgara su voz: "Bajale el tono a La Llave". "En tu cumple, nosotros cantamos por vos", escribió la actriz junto al video que subió a Instagram.