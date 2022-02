Flor Vigna y su radical cambio de vida: "Te hacés mierda"

Flor Vigna reflexionó en las redes sociales acerca de su radical cambio de vida en los últimos tiempos y realizó un fuerte descargo que sorprendió a sus seguidores de Instagram.

Florencia "Flor" Vigna protagonizó una cruda reflexión a través de su cuenta oficial de Instagram (@florivigna) y sorprendió así a sus más de 5,5 millones de seguidores. La bailarina de 27 años se refirió al radical cambio de vida que tuvo con situaciones que le tocó transitar en los últimos tiempos.

La influencer decidió lanzarse a la música sobre el final de 2021 y, como consecuencia, recibió feroces críticas en las redes sociales. A pesar de las burlas y de los cuestionamientos hacia ella por el cambio que hizo en su carrera, siguió adelante con lo que deseaba y reveló cómo lo afrontó; mientras hace poco se destacó en una colaboración con Miss Bolivia.

La novia de Luciano Castro publicó en su Instagram lo que piensa en la actualidad al respecto y se sinceró de cara a sus fanáticos: "¿Alguna vez soñaste tanto tanto con algo pero tu cabeza te lo tiraba tan abajo que no te animabas ni a arrancar?", comenzó la artista.

Como parte del mismo posteo, la actriz, conductora y modelo agregó: "En mi caso, después de muchos momentos difíciles, me di cuenta de que tenía que aprender algo muy importante y de forma urgente. APRENDER A HABLARME BIEN. Porque a veces tratás bien a todo el mundo, pero a vos misma te hacés mierda y lo peor es que ni te das cuenta".

De esta manera, "Flor" Vigna dio a entender que en una época creyó que nunca iba a ser capaz de cantar bien, aunque modificó su mentalidad hasta que el anhelo se le hizo realidad. "Decidí CAMBIAR el 'nunca me va a salir esto' o el 'soy pésima para aquello' por APRENDER TODO LO QUE SEA NECESARIO para ir por lo que quiero, así me tome una vida, mejor temprano que tarde", profundizó la joven.

"Entrenar mi mente pa' que las malas voces de mi cabeza muten a hábitos que me ayuden a cumplir mis metas", amplió la ex-Combate (El Nueve). A modo de enseñanza para sus millones de seguidores, la presentadora afirmó que "aprender es la llave a todo". Incluso, puntualizó: "Aprender a producir y no esperar que me llamen, aprender a formar equipos, ir a mil clases de piano, de canto, de danza, de composición y todas las que el camino me vaya dictando".

Ya sobre el final del extenso mensaje, Florencia Vigna reconoció que debió "aprender a ser creativa para cubrir la falta de presupuesto y que no se note. Aprender a buscar y juntar profesionales increíbles y de buena vibra con los cuales hacer equipo. ¡El MEJOR equipo! Aprender a tocar puertas y generar oportunidades". "Estoy cumpliendo mi sueño de toda la vida. Subí este video y me abrí un poco con lo que me pasa. Con las cosas buenas y malas de mi mente, y el cora que está aprendiendo a ser valiente", sentenció la bailarina.