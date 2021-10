Flor Vigna subió un desopilante video sobre su intimidad con Luciano Castro

La actriz compartió en las redes sociales un material que rápidamente se viralizó entre los usuarios. Flor Vigna y un poco de humor sobre su vida íntima con Luciano Castro.

La pareja de Flor Vigna y Luciano Castro es una de las más requeridas del momento. No sólo los programas hablan de ellos, sino que también los seguidores de la farándula están atentos en el día a día de este romance que se dio a conocer hace muy poco. Y en las últimas horas, fue la actriz quien compartió un desopilante video sobre la intimidad con su novio que hizo reír a todos.

"Flor Vigna después de un Luciano Castro", fue el texto que utilizó en TikTok para mostrarse arrastrada por el piso, con claros gestos de cansancio que simuló para bromear. Este video se viralizó rápidamente y llegó a manos de Carmen Barbieri, quien en su programa Mañanísima celebró el sentido del humor que tiene quien fue una de las figuras de ShowMatch hasta hace pocas galas.

"La dejó de cama. ¡Me encantó! Ella tiene humor, me encanta esta mujer. La amo. Es divertida y tiene humor", agregó Carmen Barbieri, quien fue una de las que decidió mostrar en su programa este video creado por Flor Vigna. En cuanto al romance con Luciano Castro, ambos se mostraron muy felices juntos y aseguraron que recién lo hicieron público una vez que confirmaron que la relación va por buen camino.

Luciano Castro contó cómo le dice a Flor Vigna en la intimidad

El romance entre Flor Vigna y Luciano Castro ya lleva más de dos meses de vigencia. Esto fue confirmado por el propio actor, quien expresó las razones por las que se mantuvieron en secreto hasta hace pocos días. Incluso, también reveló cómo le dice a su pareja en la intimidad sorprendiendo a todos.

“No se me hagan los detectives que decidimos mostrarnos nosotros cuando quisimos”, comenzó diciendo Luciano Castro, en diálogo con LAM. En ese momento, la notera Maite Peñoñori le consultó al galán de telenovelas: "Están como en la primera etapa, ¿ya le dicen noviazgo? Me mata cómo te mira Flor”.

Sin titubear, Luciano Castro aseguró que se encuentra en un gran momento con Flor Vigna y hasta se encargó de develar cómo la llama puertas adentro: “En la mejor, no no. Es una genia la china, no sé, ¿le decimos noviazgo o no? ¿cómo le decimos? Le digo Alberto. Por su parte, Vigna aclaró: "No sé, van viniendo solos los rótulos, a mí me hace muy bien, lo quiero un montón”.