Flor Vigna posteó una posible indirecta para su ex y la borró: "Y que la vida me perdone"

Flor Vigna levantó sospechas con un posteo en sus redes sociales que luego eliminó.

Flor Vigna, que hace unos meses comenzó una relación con Luciano Castro, publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales que dio de qué hablar entre sus seguidores, quienes especularon que podría estar dirigido a su ex, Nico Occhiato, con quien estuvo durante 7 años y con quien recientemente se cruzó en un evento.

En este momento, su presente con Luciano parecería de lo más bien: publican fotos juntos, se muestran felices públicamente y se expresan su cariño a través de las redes. Sin embargo, este posteo llamó la atención de los internautas. Después de haberlo subido, lo eliminó, lo cual elevó aún más las sospechas. Se trata de una frase de una canción, llamada Suelto, que estrenó cinco días atrás con la colaboración de Miss Bolivia: “Y que la vida me perdone las veces que no la viví”.

Esta canción habla sobre disfrutar del presente, independientemente de cómo terminen sucediendo las cosas. “Y bueno, amiga, si nada se le puede hacer / Si ya lo viste al derecho y al revés / La cabeza no lo puede entender / Mejor vivirlo y manejate el estrés / Porque suelto, suelto y confío / Y algo mejor pasará”, dice al principio, y en el estribillo se escucha: “Una cumbita que ya estoy estresadita / Ah, y que la vida me perdone las veces que no la viví / Y las que me perdí de perrear hasta abajo”.

Posteo de Flor Vigna en su cuenta de Instagram.

“Por esto, la idea es que esta canción los acompañe a la hora de tener que lidiar entre un mal momento y uno muy bueno soltar y dejar que la vida nos sorprenda, porque vale la pena cada instante”, expresó Flor sobre su nueva canción.

Días atrás, había adelantado que se venía una colaboración con una artista muy conocida. “Nos estamos animando a gestionar nuestro segundo videoclip con una artista zarpadísima. Estamos a mucho remo y mucho esfuerzo y nos ayudaría mucho si se copan y agregan ‘UY!’ a sus playlist”, expresó.

El encuentro entre Flor Vigna y Nico Occhiato

A principio de mes, Flor y Nico se cruzaron en un evento, nueve meses después de haber terminado su relación. Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), también estuvo presente y aseguró que él la miró mucho.

“Voy a decir algo y que nadie me lo malinterprete. Yo me los crucé adentro mientras empezaba la ceremonia. Tenía a Flor cerca de un lado, y a Nico del otro lado, más o menos a tres metros de distancia uno del otro. Nico no paraba de mirarla a Flor”, reveló el periodista. “Fue un momento tenso. Ella miraba para adelante, pero él no paraba de relojearla. Algo les quedó pendiente”.