Flor Vigna confesó lo que nadie esperaba sobre su relación: "Me cagó"

La famosa cantante confesó una situación desconocida y sorprendió a sus seguidores.

Flor Vigna contó lo que nadie esperaba sobre su relación amorosa y aseguró que sufrió una infidelidad. En una reciente entrevista, la artista reveló los detalles de esta historia desconocida.

En el marco de la promoción de su próximo lanzamiento musical, el tema al que tituló Lotería, Vigna reveló la historia detrás de esta canción. A través de un video que publicó en Instagram, la ex de Nico Occhiato confesó que en su juventud sufrió una infidelidad que la marcó muchísimo y que la inspiró para escribir la canción.

“Cuando tenía 18 años mi ex me cagó con una amiga. Estaba muy depresiva y lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño”, reveló Vigna. Posteriormente, en diálogo con Ciudad Magazine, confesó que, pese a que fue una situación complicada de atravesar, le sirvió para cumplir muchos proyectos.

“Creo que es el mejor tema que hicimos hasta ahora y creo que va a funcionar muy bien, la gente está muy expectante y yo estoy muy contenta”, sentenció la exparticipante de Combate.

El picante posteo de Flor Vigna y Luciano Castro: "Flotador propio"

Flor Vigna compartió un picante y divertido posteo en sus redes sociales con Luciano Castro como protagonista y sus seguidores no dudaron en remarcar un filoso detalle de la grabación que no pasó desapercibido para nadie. La cantante intentó promocionar la obra teatral que protagoniza Castro en Mar del Plata pero las redes sociales apuntaron sus ojos hacia otro lado y replicaron con divertidos comentarios.

Luciano Castro y Flor Vigna atraviesan un excelente momento personal y no dudan en mostrarlo cada vez que tienen oportunidad. Pese a que la cantante se fue de vacaciones a Brasil con amigos, su relación se mantiene así como las demostraciones públicas de cariño. Tanto Vigna como Castro compartieron un divertido video en redes sociales que generó muchísimo repercusión aunque no por lo que decía la publicación sino por un detalle que ningún seguidor obvió.

Es que la pareja quiso promocionar "El divorcio", la nueva obra de Luciano Castro en Mar del Plata, con un video en el que se lo ve al actor bailando y haciendo una pirueta para tirarse a la pileta, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido para ningún seguidor y fueron varios los comentarios en los que se lo hicieron notar. "Con flotador propio cualquiera se tira al agua sin miedo!!!!", "La tararira, está vivaaa, jajajajajaja", "Mercado libre y mi paquete? El paquete...", "El único que le hace competencia a Messi", bromearon los seguidores de la pareja en las redes sociales en clara alusión al "paquete" del actor.

Claro que esta no es la primera vez que en redes sociales bromean con los atributos de Luciano Castro, quien hace unos años sufrió la viralización de imágenes suyas sin ropa. Además, también protagonizó un jugado desnudo en su labor en El buen retiro, la serie que Flow estrenó en septiembre de este año y que generó mucha repercusión, principalmente por la escena en la que se lo ve a Castro bañándose.