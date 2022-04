Flavio Mendoza, involucrado en una grave denuncia por estafa: los detalles

Flavio Mendoza quedó involucrado en una gravísima denuncia por estafa y hasta revelaron que los contratos que hicieron fueron "un cachivache". Qué pasó.

Una vez más, Flavio Mendoza quedó en el medio de una gravísima acusación pública por estafa en las últimas horas, vinculada con el teatro. De cualquier manera, el director teatral ya se refirió a ello y se defendió a través de su cuenta oficial de Twitter (@flaviomendoza).

Toda la información fue revelada por "Estefi" Berardi, una de las panelistas de LAM (América TV), el programa conducido por Ángel de Brito y especializado en la farándula argentina. La joven ex Combate (El Nueve) fue contundente y dejó expuestos a varios referentes del teatro.

La grave denuncia por estafa que salpica a Flavio Mendoza: "No existe más"

Durante la emisión del martes 5 de abril de 2022, "Stefi" Berardi fue la encargada de sacar a la luz este controvertido tema. La denuncia de algunos trabajadores contra la obra de teatro Taboo porque no les abonaron lo que les correspondía salpica directamente a quien fue su director en 2017 y en su remake en 2021: nada menos que Flavio Mendoza.

De acuerdo con los datos de la panelista, Ignacio "Nacho" Gonata fue el que desató la polémica y así se lo explicó a Berardi en un breve video: "Me dijo que no les pagaron, les deben plata y no aparecieron los responsables. Algunos culpan a Flavio de que tal vez era un empleado de la obra". Además, remarcó que el actor sostiene que "el contrato está con el teatro pero es un cachivache porque está hecho con el sindicato de variedades, lo que no existe más".

Sobre los permanentes reclamos por parte de los integrantes del elenco de Taboo, Berardi indicó que "Flavio Mendoza los mandaba a hablar con ´Maxi´, su socio. Él (Gonata) dice que tampoco cobró, pero no quiere dar los nombres de las personas que están atrás de la productora". Y cerró con que "el contrato era súper desprolijo".

Taboo, una de las tantas obras de teatro de Flavio Mendoza.

La furiosa respuesta de Flavio Mendoza

Por su lado, el bailarín y coreógrafo de 47 años reaccionó y aseguró: "Me da mucha pena porque son artistas increíbles. Perdonen pero no me manden más reclamos relacionados con Taboo, háblenlo con ´Maxi´. Si tienen que iniciar acciones legales iniciénlas pero, por favor, no me llamen más". Además, en Twitter, el prestigioso director teatral respondió al video publicado por LAM sobre esta situación y comentó de manera tajante: "Lo mismo digo, que los productores nos paguen".