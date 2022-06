Filtraron un video de Felipe Pettinato y su familia explotó de bronca

La familia de Felipe Pettinato explotó luego de que se viralizara un video del imitador de Michael Jackson, quien se encuentra internado en una clínica psiquiátrica.

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video de Felipe Pettinato y la familia del joven estalló de bronca. "Hay que ser muy hijo de puta", disparó Homero Pettinato en su cuenta de Twitter, muy enojado con quienes compartieron la grabación de su hermano. Cabe recordar que Felipe fue trasladado a una clínica psiquiátrica luego del incendio de su departamento en el que murió el doctor Melchor Rodrigo.

"Pasé por muchas crisis, me separé en pandemia como mucha gente, también perdí el rumbo laboral... El rubro en el que yo estaba se desplomó como muchos rubros. Me está costando volver a estar", se lo escucha decir a Felipe Pettinato en una entrevista con Intrusos que se viralizó recientemente en redes sociales. Muchos usuarios aseguraron que la grabación era de las horas previas al terrible incendio del departamento del imitador de Michael Jackson.

En el mismo video, Pettinato también aseguró: "No tomo una gota de alcohol ni una pastilla para dormir". Además, explicaba que estaba bien de su problema de adicciones y remarcó que tiene una "personalidad adictiva". Quien salió a aclarar que el video no es actual fue su hermano Homero Pettinato, que estalló en las redes sociales.

"El video de mi hermano diciendo que está bárbaro y gritando shamouna es del año pasado", comenzó diciendo en su cuenta de Twitter el hijo de Roberto. En ese sentido, agregó muy enojado: "Hay que ser muy hijo de puta para hacerlo circular ahora". La entrevista que se viralizó y a la que hace referencia Homero es de agosto del 2021, pese a que varios usuarios de la red social del pajarito aseguraron que era de las horas previas al fatídico incendio.

Las palabras de Tamara Pettinato sobre lo ocurrido con su hermano Felipe

En su regreso a Y Ahora quién Podrá Ayudarnos, el ciclo de Radio con Vos conducido por Ernesto Tenembaum del que forma parte hace años, la hija mayor de Roberto Pettinato se expresó sobre lo vivido y cuestionó la ley de Salud Mental. "Me sale decir que estamos muy tristes, que lo pasó fue una tragedia espantosa que nadie se la esperaba. Mi hermano está internado, bajo tratamiento. Todavía está en shock. No puedo contar mucho más, no me gusta hablar de esto y exponer todo", explayó.

"Si la ley de salud mental fuera de otra manera, y yo o cualquiera de las familias de los enfermos psiquiátricos pudiera intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan, se podría haber evitado", agregó. Y concluyó: "No podés internarlo contar su voluntad y una persona en ese estado tampoco quiere hacerlo, entonces es un círculo, es muy difícil".