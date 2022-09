Filtran una cuenta paralela de Rodrigo de Paul en Instagram

Salió a la luz una cuenta de Instagram secreta en la que Rodrigo de Paul comparte fotos inéditas junto a Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul enfrentó fuertes rumores de separación con Tini Stoessel durante las últimas semanas. En medio de estas versiones, salieron a la luz fotos inéditas de los dos juntos que De Paul comparte día a día en una cuenta secreta de Instagram.

Al igual que muchas otras celebridades, el futbolista del PSG optó por crearse un perfil anónimo, en el que apenas cuenta con 3.806 seguidores y 76 seguidos. La cuenta fue creada el 2 de agosto de 2022, justo cuando Rodrigo transitaba el auge de su escándalo mediático por su romance con Tini y su separación de Camila Homs.

El nombre de usuario que De Paul eligió para este perfil secreto es @erredepe_, en referencia a sus iniciales. Estefanía Berardi, panelista de espectáculos, compartió esta información vía Instagram junto con algunas fotos inéditas de Tini y De Paul que encontró stalkeando el perfil.

“Algunas de las fotos que sube Rodri a su cuenta privada”, compartió Berardi, junto con capturas de pantalla de aquellas publicaciones. Una de ellas es una selfie del futbolista junto a la cantante. Debajo, escribió entre emojis de corazones rojos: "Te extrañé, amor de mi vida". Otra es una foto de la pareja en una playa y en traje de baño, abrazándose con sus cuerpos muy pegados. "La isla, esa energía", escribió De Paul en la descripción del posteo.

Historias subidas por Rodrigo de Paul a su cuenta secreta.

La palabra de Camila Homs sobre los rumores de reconciliación de Rodrigo de Paul

A comienzos de septiembre de 2022, se rumoreó que Camila Homs y su actual pareja, Charly Benvenuto, estaban atravesando una crisis. Estas versiones surgieron a partir de unas fotos de la pareja en sus vacaciones, en la que se los podía ver con caras serias y concentrados en sus respectivos celulares, como si estuviesen ignorándose. Sumado a esto, también se corrió el rumor de que De Paul estaba arrepentido y quería volver con Homs.

Al ser consultada al respecto, la modelo negó ambos rumores y explicó en diálogo con LAM (América TV): "Escuché eso y dije 'no voy a ponerme a desmentir cada cosa que sale porque sino tenés que hacer un libro sinfín'. Acercamiento no, es una relación es cordial, de madre y padre. Pero lejos de un acercamiento amoroso. Siempre voy a querer el bien para él, le deseo lo mejor. Es el padre de mis hijos, compartimos muchos años juntos... el resto de cosas me lo guardo para mí".