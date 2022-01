Filtran terrible interna entre Stefi Roitman y su suegra, Marlene Montaner: "Hasta en mi boda"

A dos días de que se celebrara el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner, se conoció una fuerte guerra que se habría declarado entre la novia y Marlene, la mamá de su esposo.

El pasado sábado 8 de enero, se celebró la boda entre Ricky Montaner y Stefi Roitman, evento al que muchas personas catalogaron como "el casamiento del año". Sin embargo pese a que muchas personas prestaron atención a todos los detalles que se filtraron de la ceremonia, en las últimas horas trascendió una particular información que genera gran incertidumbre entre los fanáticos de la pareja.

Parece que no todo en la fiesta fue color de rosas, ya que se generó un fuerte rumor de una fuerte interna que tiene que involucra a Stefi Roitman y a Marlene, su suegra y la encargada de haber organizado toda la boda. Pese a que ninguna de las dos habló al respecto, aparecieron varias pruebas que confirmaría esta teoría.

En primer lugar, el detalle que más llamó la atención fue la ropa que Marlene decidió utilizar para el casamiento de su hijo mayor y la famosa influencer. Según pudo verse en las fotos que se compartieron, la esposa de Ricardo Montaner decidió utilizar una camisa blanca para la ceremonia, un gesto que disgustó a muchos, ya que se conoce que, como acuerdo social, la única que debe usar blanco en la boda es la novia, ya que es la protagonista.

Como si esto fuera poco, en la última emisión de Emparejados, por América TV, Juan Etchegoyen develó los detalles que le habían llegado sobre la extraña relación que mantienen Roitman y Marlene. "Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión", expresó el periodista. Asimismo, se le sumó más información por parte de sus compañeros de piso.

"Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’", expresó Juan Etchegoyen sobre las versiones que le habían dicho personas que estuvieron presentes en el casamiento. Lo cierto es que fueron muchos los periodistas que criticaron a Marlene por la elección de la ropa, ya que podría haber optado por otra tonalidad en esa fecha tan importante.

La increíble coincidencia entre el casamiento de Stefi y Ricky y el de Camilo y Evaluna

Juariu fue una de las panelistas que más cobertura hizo sobre el matrimonio, así es como mostró algunos videos que habían encontrado de los invitados. Así es como llegó a deducción de que la torta que habían mandado hacer para la boda de Stefi y Ricky, era exactamente igual a la que se había comido en la boda de Camilo y Evaluna.

De esta manera, la periodista también llegó a descubrir la coincidencia de que ambas bodas habían sido celebradas el día 8 de diferentes meses, mismo número en el que cae el cumpleaños de Ricardo Montaner.