Martín Demichelis se estaría hablando con una modelo.

El año nuevo comenzó con turbulencias para Martín Demichelis. El exdeportista volvió a ser noticia la filtración de supuestos chats privados con una joven modelo. Esto se da a varios meses de haber blanqueado su separación definitiva de Evangelina Anderson y en medio de un divorcio en el que aseguran que se disputan millones.

La información se conoció en Infama, donde el periodista Oliver Quiroz mostró una captura de pantalla que, según explicó al aire, correspondería a mensajes enviados por Demichelis a Camila Debenedetti. El material se viralizó rápidamente y generó un fuerte impacto en redes sociales, donde el nombre del exfutbolista volvió a ser tendencia.

Los mensajes que se habría mandado Martín Demichelis con una modelo

Entre los textos atribuidos al entrenador apareció una frase que encendió el debate: “Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”. El tono directo del mensaje fue suficiente para que muchos usuarios comenzaran a relacionar esta filtración con versiones previas que circulaban sobre la vida sentimental de Demichelis. Hasta ahora, ni él ni Camila Debenedetti realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la autenticidad de los chats.

El gesto de Evangelina Anderson que volvió a llamar la atención

En medio de los rumores que la vinculan con Ian Lucas, Evangelina Anderson sorprendió el 21 de diciembre con un posteo que no pasó inadvertido. A través de sus historias de Instagram, reposteó una imagen familiar compartida por su hija mayor, Lola. En la foto se la ve junto a Demichelis y a los tres hijos que tienen en común.