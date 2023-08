Filtran el encuentro íntimo de Wanda Nara y un participante de MasterChef: "Fueron a un lugar privado"

Uno de los participantes más mediáticos de la última temporada de MasterChef hizo una inesperada revelación sobre Wanda Nara y una compañera del reality.

El mexicano Rodolfo Vera Calderón se consagró como el ganador de la tercera temporada de MasterChef (Telefe) pese a los indicadores que señalaban a otros competidores como firmes candidatos a llevarse el gran trofeo. En su paso por los medios, el periodista especializado en temas vinculados a la realeza británica hizo una inesperada revelación sobre un encuentro íntimo entre Wanda Nara y una exparticipante.

Tras ganar el premio de campeón del reality gastronómico argentino, Rodolfo confesó: "Se me llena el alma de emoción. Es un bálsamo al corazón. Estoy feliz, gané MasterChef. Gracias Argentina por darme tanto y gracias México por darme estas recetas y estas historias. Gracias por todo al jurado, que nos aguantó, nos soportó y probó una gran cantidad de cosas. Estoy muy contento, quiero agradecer a este país que me ha dado tanto".

Además, en una visita al magazine A la Barbarossa (Telefe) señaló cuáles fueron sus principales desafíos en la cocina y el trabajo que debió hacer para conquistar los paladares de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui: "No se si fueron encontronazos, me plantaba. Me costó mucho hacerlos querer o entender la cocina mexicana. Lamentablemente es un universo muy distinto al argentino. México es como un crisol de sabores".

La fuerte revelación de Rodolfo sobre Wanda Nara y una exparticipante de MasterChef

Pero en una entrevista con Por si las Moscas (La Once Diez) Rodolfo contó como es Wanda Nara cuando se apagan las cámaras y deslizó: "Con ella fuera de cámara siempre una sonrisa, muy amable". También, se animó a profundizar en una anécdota que unió a la conductora con una participante que no la pasó nada bien con los comentarios que le llegaban en redes sociales durante su paso por el certamen: "Una vez una participante un día estaba muy afectada por lo que decían las redes de ella y estaba triste, yo creo que no podía ni cocinar".

"Y Wanda se acercó, fueron a un lugar privado y hablaron un largo rato. Ella siempre estuvo muy pegada a nosotros de que estuviésemos bien, nos cuidaba de la exposición... Ella nos coacheaba un poquito", agregó el mexicano, destacando la ternura de la pareja de Mauro Icardi. "Fue muy cercana y cariñosa. Fue de las personas que más tristeza me dio despedirme", cerró.