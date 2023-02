Fede Bal hizo temblar a Marcelo Tinelli con un acercamiento fogoso: "Manoseo"

Se filtró un detalle que nadie esperaba sobre el vínculo que intentó tener Fede Bal con alguien muy cercano a Marcelo Tinelli.

Fede Bal volvió a estar en el ojo de la tormenta tras haberse filtrado que intentó acercarse a una figura del círculo íntimo de Marcelo Tinelli. Esta situación fue antes de que ocurriera su escandalosa separación con Sofía Aldrey en medio de infidelidades y la persona en cuestión le negó todos los pedidos.

"Me invitó una vez a Carlos Paz, pero ni en pedo", expresó Cande Tinelli, quien integró el jurado de Canta Conmigo Ahora, el reality show que condujo el "Cabezón" en El Trece. Los detalles del contacto que tuvo con Fede Bal los contó en LAM, programa que conduce Ángel De Brito por América TV.

Allí relató el momento en que el actor que fue participante de Bailando por un sueño le hizo una fogosa propuesta que Cande Tinelli rechazó. "Perdón Fede Bal, no te conozco pero sí me invitó, me dijo que me mandaba un helicóptero, me daba a Christian Grey. Un miedo ese helicóptero", señaló mientras el conductor y su panel estallaron de risa.

"No es mi estilo, no lo conozco. Estoy leyendo todo esto que está sucediendo pero no lo conozco. Defiendo a la mujer siempre", agregó a su relato, en referencia a lo que pasó con su expareja Sofía Aldrey, quien lo encontró engañándola en reiteradas oportunidades. Por último, la hija de Marcelo Tinelli hizo una confesión explosiva sobre Cristian Castro, cuando eran compañeros en el jurado de Canta Conmigo Ahora: "Es medio poeta, no le cazo la onda. Y el manoseo, eso con mi pareja al lado... era medio raro".

El calvario de Marcelo Tinelli por la nueva relación de Guillermina Valdés

La noticia del supuesto romance de Guillermina Valdés y Santiago Maratea habría llegado a oídos de Marcelo Tinelli, quien se mostró acongojado por la noticia. "No estaba preparado", revelaron sobre el estado del conductor de televisión.

En San Valentín trascendió que la actriz y el influencer festejaron juntos, y los portales de espectáculos no tardaron en trazar teorías e hipótesis de romance entre las figuras. Y, al parecer, Valdés estaría viajando en Necochea para blanquear el amor ante su familia, según informaron en Socios del Espectáculo (El Trece). "Hablando con gente muy cercana a ambos nos dicen que están absolutamente enamorados, muy enamorados", reveló Adrián Pallares.

"Me dicen que a Marcelo Tinelli esta noticia no le cayó nada bien. No estaba tan preparado como para esto. Lo que no pude saber es si ella ya se lo confirmó a él", agregó Mariana Brey. Por su parte, Rodrigo Lussich precisó cómo sería el 'operativo Valdés' para comunicar el amor con Maratea: "Parece que ella tiene un modus operandi cuando se pone en pareja. Primero blanquea en Necochea....primero le cuento a la familia y después blanqueo públicamente la relación".

Para cerrar la ronda de información sobre Valdés y Maratea, Pallares sentenció: "Cuando Tinelli viaja a ver Los 39 escalones a Mar del Plata, dicen los muy allegados a él que ella estaba un poco fría. Y cuando ella hace esa declaración 'bueno, cuando Marcelo tenga una chica me lo cuenta', algunos que lo conocen dicen que ahí Marcelo dijo 'hay algo'".