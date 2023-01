Fátima Florez reveló lo que nadie sabía sobre Miguel Romano: "Mi marido"

La humorista Fátima Florez desenmascaró al peluquero de Susana Giménez y contó el entretelón de su fuerte cruce telefónico.

Fátima Florez destruyó a Miguel Romano luego de que el peluquero declarase que la humorista le sustrajo una de las pelucas de Susana Giménez y jamás la devolvió. "La verdad es que no está bueno acusar a alguien de algo que no hizo", sentenció la mujer, visiblemente molesta.

Fue en Mitre Live (Radio Mitre) que el periodista Juan Etchegoyen le preguntó a Florez sobre la acusación de Romano. "Yo tengo un cajón de pelucas que usa Susana Giménez y Fátima se metió y sacó una peluca de ahí adentro para hacer un personaje, y no me dijo nada. Robar no, de ninguna manera, pero no me la devolvió y la sigue usando. Y hace 10 años de esto", indicó Etchegoyen, citando los mensajes del mediático peluquero.

"No es cierto en absoluto. Después de esas declaraciones que hizo Miguel, obviamente que lo llamé por teléfono y le dije '¿Miguel qué estás diciendo?'. Me dijo que había hecho un chiste para los medios", arremetió Fátima Florez, despegándose del asunto. "Los portales titularon con esta denuncia de Romano hacia vos. En el momento te debe haber enojado, y por eso lo llamaste", indagó el periodista, buscando una respuesta más completa.

Firme, la imitadora reveló que hubo una furiosa llamada telefónica con Romano y sentenció: "Lo llamó mi marido y le pidió que aclarara lo que dijo, porque si no se malinterpreta y la verdad es que no está bueno acusar a alguien de algo que no hizo. Lo tomo como parte del juego".

Luego, contó su versión de cómo fue que terminó con una de las pelucas de "La Su": "En ese momento me abrió las puertas de la peluquería y me dijo 'quiero que tengas la mejor peluca de Susana porque tu interpretación es increíble'. Hicimos un acuerdo comercial. Yo le estoy agradecida porque la calidad de sus productos son increíbles así que no hay nada raro. Está todo recontra clarísimo"

Se pudrió todo entre Fátima Florez y Susana Giménez: "Está todo mal"

Susana Giménez y su familia habrían estallado de furia en Uruguay contra Fátima Florez, quien se encuentra en el país vecino realizando un espectáculo en el que imita a a la diva de los teléfonos. "A Susana nunca le cayó bien", reveló el periodista Juan Etchegoyen respecto al fuerte enojo que tendría Susana con la humorista.

Fátima Florez es sin dudas una de las imitadoras más populares de la actualidad en la Argentina. Alejada de la televisión desde hace un tiempo, la humorista está presentando un show en Uruguay en el que imita a distintas celebridades argentinas. Entre las famosas se encuentra Susana Giménez, que estaría muy enojada con el guion de la imitadora.

Así lo contó Juan Etchegoyen, que comenzó asegurando que Fátima "la está rompiendo en el país vecino" con funciones a sala llena. "Pero en medio de este éxito hay un trago amargo para contar", aseguró el conductor de Mitre Live. En ese sentido, el periodista contó que según una persona del círculo íntimo de Susana hay un "fuerte enojo" por el guion que dice la imitadora sobre el escenario.

"Una persona muy muy amiga de Susana fue a ver la obra dos veces dos días seguidos y podría iniciar acciones legales en los próximos días", explicó Etchegoyen. El periodista detalló que en un momento del espectáculo, Fátima imita a Mirtha Legrand y luego a Giménez, y cuando es el momento de Mirtha, la humorista asegura que Susana no paga los impuestos y que Patricio Giménez no trabajo.

"Ahí se pudrió todo", sintetizó el periodista tras asegurar que en ese momento se vivieron momentos de tensión con la amiga de la familia Giménez, que habría grabado todo lo que dijo Fátima sobre el escenario. Por otra parte, Etchegoyen también contó: "A Susana nunca le cayó bien que Fátima tenga la peluca de ella, la que usaba cuando Romano era su peluquero, Fátima le compró a Romano esta peluca para usarla en su show". Para cerrar, el periodista insistió que hay mucho enojo con Fátima Florez y todo puede terminar en la Justicia.