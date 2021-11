Explotó todo: Natalie Weber habló de las infidelidades de Mauro Zárate

Este mediodía, Natalie Weber fue consultada por las infidelidades de Mauro Zárate en todos sus años de relación, y ella contó toda la verdad.

Luego de enfrentar intensos rumores de crisis, Natalie Weber volvió a los medios y decidió aclarar su situación actual con Mauro Zárate. Sincera como siempre, la panelista no dejó ningún tema sin tratar y se explayó sobre los celos del jugador de fútbol y las infidelidades a lo largo de todos los años que llevan en pareja.

Invitada a Los Ángeles de la Mañana, Natalie aseguró que "aún tenía un par de cositas que resolver con Mauro", pero que no estaban separados. De esta manera, la panelista finalizó con todos los rumores que se instalaron en el último tiempo a raíz de una serie de posteos en las redes sociales. Sin embargo, lejos de pintar todo color de rosa, Weber se explayó sobre todas las dificultades que implican ser botinera y todos los sacrificios que tuvo que realizar.

"Es lo que yo elegí obviamente, pero me parece muy hueco que solo se hable de la plata y de los viajes porque eso en algún momento termina. Una muchas veces termina renunciando a los vínculos, la familia y hasta el trabajo por acompañarlo", aseguró Weber muy seria sobre el tema que empezó a debatirse a partir del Wanda Gate. En este marco, Ángel de Brito quiso saber aún más e indagó en el tema de infidelidades: "¿Perdonaste infidelidades?", consultó el conductor de El Trece y la respuesta de Natalie dejó a más de uno atónito.

"No me enteré. No, no comprobé nada. Nosotros hubo un tiempo que estuvimos separados y yo supongo que él habrá hecho de las suyas y está muy bien. Éramos libres", aseguró Weber. Así mismo, la panelista también aseguró que los problemas que enfrentaban en la actualidad no tenían nada que ver con una tercera en discordia, sino que más bien se trataba de una pelea por cuestiones que los involucraban a ambos como pareja.

Volver a apostar al amor

Pese a que la seguidilla de historias que publicó Natalie Weber en las últimas semanas parecían ser un claro indicio de separación, la pareja se mantiene más fuerte que nunca. "Con vos todo lo que con nadie nunca. Que lindo es sentir que ahí es, y que ahí sea. Te amo", escribió la influencer en la última foto que compartió con Zárate hace un día.

Además, en el año 2016, la pareja tuvo una fuerte crisis que los llevó a tomar la decisión de separarse, por lo que no quisieran volver a repetir lo vivido en aquel entonces. "Cuando yo estaba enferma nos separamos. Yo me volví de Italia en mayo para Buenos Aires con los nenes porque no nos podíamos encontrar como pareja, discutíamos mucho. Ahí me enteré que estaba embarazada igual no volvimos, ahí lo perdí, me enfermé y después en enero volvimos y nos dimos otra oportunidad", contó Weber en LAM para cerrar su charla sobre el tema.