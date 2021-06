Ex integrante de Intrusos anunció que está embarazada: "Te veníamos soñando"

La actriz y periodista Angie Balbiani le contó a sus más de 500 mil seguidores de Instagram que está embarazada. Balbiani ya es madre de Benjamín, un chico de 13 años, producto de su matrimonio anterior.

Este sábado por la mañana, Ángeles Balbiani, más conocida como Angie, anunció la feliz noticia de que está nuevamente embarazada. La ex Intrusos publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en las que se la ve a ella sosteniendo la primera ecografía de su reciente embarazo, revelando de esta forma la novedad ante sus más de 500 mil seguidores. "Desde septiembre te veníamos soñando y hoy sos una realidad", escribió muy contenta la actriz. Rápidamente la publicación se llenó de mensajes de felicitaciones.

Angie Balbiani suele ser muy celosa en cuanto a su vida privada, por lo que no suele subir imágenes o compartir ese aspecto de su vida. Pero en las últimas horas, la actriz reveló una novedad que pronto se iba a empezar a notar, de todas maneras.

Balbiani también aclaró que desde hacía ya unos días que tenía ganas de contar la feliz noticia pero que prefirió esperar "el tiempo prudencial". En la publicación, la actriz además de agradecerle a sus médicos también le dio las gracias a su familia, pareja y a su hijo por bancarse su "hormonazo". El padre de la criatura se llama Juan, no es del medio y no disfruta de la exposición mediática, por lo que no se lo suele ver entre las publicaciones de Balbiani. Angie Balbiani ya es madre de Benjamín, un chico de 13 años que tuvo en su matrimonio anterior, con Félix Mangione.

La dura opinión de Balbiani sobre Charlotte Caniggia

Amiga íntima de Carolina Pampita Ardohain, Angie Balbiani opinó hace unos días sobre los violentos intercambios entre la jurado de La Academia de Showmatch y Charlotte Caniggia, una de las participantes del certamen. La mediática había criticado a los jueces de La Academia a través de las redes sociales y había asegurado que Pampita la había "destratado". "Estamos haciendo nuestro trabajo, sos una maleducada y una irrespetuosa", disparó la modelo antes de destrozar la actuación de Charlotte.

"A mí Charlotte, lejos de darme bronca o encolerizarme, me da mucha pena", comenzó opinando Balbiani en Editando Tele (NET TV) el martes pasado. "Me parece que es una chica que necesita mucho cariño, que quizás los padres no le dieron, y está yéndolo a buscar al jurado de un programa que…¡ni idea! O sea ellos cobran por lo que hacen y se van a su casa”, cerró la actriz respecto al tenso cruce entre su amiga y la participante de La Academia.