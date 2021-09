Esmeralda Mitre destrozó al macrismo: "Con Macri la pandemia hubiera sido peor"

Esmeralda Mitre volvió a apuntar contra el macrismo y analizó cómo habría sido la gestión de la pandemia con un gobierno comandado por Mauricio Macri.

Esmeralda Mitre volvió a disparar con munición muy pesada contra el macrismo. La actriz de 39 años analizó cómo hubiera sido la pandemia si el PRO estuviera en el poder y sus declaraciones estuvieron lejos de ser positivas para el macrismo y el mismo Mauricio Macri. Además también cruzó a Juan José Campanella, que hace unos días pidió la renuncia de Alberto Fernández.

Desde hace ya tiempo que Esmeralda Mitre se muestra muy crítica con Mauricio Macri y su gobierno. En una entrevista con C5N, la heredera de Bartolomé Mitre había disparado contra LN+ por una supuesta importante inversión por parte del ex presidente Macri y también contra la línea editorial que sigue actualmente el medio desde que Fernán Seguier se hizo cargo de su gestión.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Esmeralda Mitre volvió a disparar contra Mauricio Macri al opinar sobre cómo habría sido su gestión de la pandemia. "Con Macri la pandemia hubiera sido peor. Creo que el PRO no supo gobernar y no sabe hacerlo", afirmó muy picante la actriz. "La política no es algo que se aprende de un minuto al otro, la política se la tiene adentro del ser o no se la tiene. Ellos no tienen calle y no saben del poder del dinero", sumó la heredera de Bartolomé Mitre, durísima contra el macrismo.

Esmeralda reveló que votó al macrismo y quedó "muy desilusionada". "Son chicos bien que van a colegios bien y que no tienen calle y experiencia. No se aprende la política de un día para el otro", agregó la hija de Bartolomé Luis Mitre. En ese sentido también consideró que a pesar de que no es peronista ni votó a Alberto Fernández "hay que tratar de acompañarlo". "Hay que salir adelante y no estoy de acuerdo con que la gente pida su renuncia y cosas muy agresivas que ya pasaron con De la Rúa", apuntó la actriz directamente contra el cineasta Juan José Campanella.

Esmeralda Mitre criticó la inversión de Macri en La Nación

La actriz e hija de Bartolomé Luis Mitre, el director de La Nación hasta su fallecimiento, brindó una entrevista en C5N y renovó su hipótesis en torno al amplio financiamiento de alrededor de 15 millones de dólares de Mauricio Macri a la señal televisiva del diario centenario. A partir de esta conjetura, criticó con dureza la línea editorial de LN+. "Fanáticos, todos hablando acerca de que el Pro es lo mejor del mundo y después critican al kirchnerismo. Entonces, ¿cuál es la línea editorial?", denunció.