Escándalo: Vicuña habría engañado a Pampita con otra famosa que está casada

Una reciente entrevista de Pampita reflotó un viejo escándalo amoroso de una tercera en discordia durante su relación con el actor Benjamín Vicuña. Y no se trata de Eugenia "La China" Suárez.

Pampita visitó LAM (América TV) para adelantar el Bailando 2023 y cuando las "angelitas" le preguntaron por el discurso de Benjamín Vicuña, las redes sociales reflotaron un viejo escándalo amoroso con su otrora pareja con una tercera en discordia, antes de Eugenia "La China" Suárez. La historia del affaire que dio un vuelco en el corazón de la modelo.

"No te voy a pedir nombres ¿Hay una actriz con la que no trabajarías?", le preguntó Ángel de Brito mientras ella respondía que sí. Y, tomando la palabra, precisó: "No tuvo empatía de mujer a mujer". Aunque en el magazine fueron herméticos respecto a la identidad de la tercera en cuestión, las redes sociales dieron por sentado que se trata de Natalia Oreiro.

Cuando las "angelitas" le consultaron si se lo había podido decir en la cara, Pampita replicó: “Si, no se lo dije todavía. No la vi tan cerca todavía. La vida nos va a encontrar. No estamos hablando de Isabel Macedo, me la encontré, re bien, superado. Dios es muy sabio, te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que voy a esperar”.

Las palabras de Pampita fueron el puntapié para la viralizacipon en redes sociales de un video de años atrás con Analía Franchín afirmando que la pelea entre ambas se dio porque Oreiro y Benjamín Vicuña, expareja de Pampita, habrían sido amantes mientras se rodaba la serie Entre Caníbales (Telefe) en 2015. Esto generó revuelo dado que Oreiro estaba en pareja estable con Ricardo Mollo, de la banda Divididos. "Es Natalia Oreiro, hace años cuando hacían Entre Caníbales se re decía que Oreiro y Vicuña eran amantes y que iban al 'telo' de enfrente de donde grababan la novela", indicó un usuario de Twitter.

Ante los dichos de Pampita, las cámaras de Socios del Espectáculo (El Trece) fueron a buscar al chileno y cuando le preguntaron por ellos sentenció: "Ella tiene una vida, que va más allá de Benjamín. Las diferencias que pueda tener o no con una actriz, van mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo. Me parece muy autorreferente que tiene que ver con mi historia. Me parece raro".

La historia detrás del rumor

El primero en expandir el rumor fue Jorge Rial, años atrás cuando lideraba Intrusos (América TV). "Una estrella internacional estaba en su camarín y cuando fue a tirar la cadena de su inodoro, éste no anduvo y desbordó de agua. El productor llamó al mejor plomero que encontraron. Entra, le explican la situación y primero intentó con la sopapa. No pasó nada. Encontró algo raro. Sacó todo, destapó el bañó, llamó al productor y le mostró una bola gigantes de látex. Éste le dice que no entiende… El plomero le dice que son preservativos, ¡son forros! Fueron tirando, descartando y se hizo una bola”, anunciaba el conductor.

El escándalo amoroso derivó en una anécdota que nunca fue comprobada -y desestimada teniendo en cuenta las recientes declaraciones de Pampita- que indicaba que la modelo le había dado una "paliza" a Natalia Oreiro en una fiesta durante el verano en la costa de Punta del Este. También, había circulado la información de que, a raíz de los rumores, la uruguaya y Mollo habían decidido separarse pero esto no terminó ocurriendo.

Lo cierto es que en ese entonces, y debido a la presión mediática que generó el tema, la misma Pampita rompió el silencio y en su cuenta de Twitter publicó dos mensajes refiriéndose a la supuesta infidelidad: "¿Realmente alguien cree que se justifica hacerme pasar por tanto dolor solo para tratar de conseguir un punto más de rating? Veo cómo juegan con el futuro de una familia en donde hay hijos pequeños. Con una liviandad sorprendente, se ríen y comentan".