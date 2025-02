Emiliano Pinsón y un inesperado comunicado sobre su salud: "Si no pasa nada raro..."

El periodista Emiliano Pinsón hizo un inesperado anuncio sobre su salud.

El periodista deportivo Emiliano Pinsón está luchando contra el Parkinson y es una de las figuras públicas argentinas con más exposición cuando se habla del tema. Por esto mismo, su última aparición en redes sociales causó sorpresa por el impactante anuncio sobre su salud que movilizó a todos sus seguidores.

A través de un video en Instagram, Emiliano reveló que viajó a España para tratar de aplicar a un prometedor tratamiento para luchar contra el Parkinson y anunció: "Sé que muchos se han preocupado por mí, amigos y seguidores. Estoy en Pamplona, hace un ratito salí de la consulta médica y tengo buenas sensaciones porque fui al estudio que ellos necesitaban y doy con el perfil como para entrar en el protocolo. No se sabe hasta después del 18 de este mes y si es así voy a tener que quedarme a vivir aquí por un tiempo".

También, Emiliano se mostró esperanzado con la posibilidad de ser uno de los sujetos de prueba y reflexionó: "Noto que la edad que tengo, para el problema que tengo, es lo ideal y lo que ellos buscan, pero el 18 de febrero cambia la historia (...) Si no pasa nada raro creo que después del 18 podemos decir que vamos a experimentar un nuevo tratamiento contra el Parkinson".

Emiliano Pinsón.

"Medio que me cayó todo junto así que aún no puedo caer, así que gracias a todos. Las cosas van bien", cerró el periodista deportivo que asistió a la consulta médica acompañado de sus hijos. La publicación fue celebrada por sus seres queridos y por personalidades de los medios como los periodistas Diego Korol, Juan Marconi. Fernando Carlos y Germán Paoloski, entre otros.

El día que Emiliano Pinsón le contó a su mamá que sufría Parkinson

"Yo tuve miedo hace un año y medio, cuando me diagnosticaron una enfermedad, Parkinson. Fue un shock", comenzó Pinsón, quien en aquel entonces tenía una agenda laboral muy ajustada que no le permitía descansar bien. "Dormía realmente poco, me costaba dormir, y en un momento me sentía muy mal y me fui a hacer un examen de sueño", siguió.

Aunque creyó que se trataba de estrés, se quedó impactado al recibir el diagnóstico. "Cuando me dieron el resultado, la neuróloga tenía dudas y me mandó al sector de movimientos anormales. Pedí un turno, me hacen exámenes y la neuróloga me dice: ¿Sabés lo que tenés?’. ‘Calculo que estrés’, respondí. ‘No, tenés Parkinson’, me dijo", relató.

Acto seguido, llamó a su mamá por teléfono. "Llamé a mi vieja, mi vieja creyó que ya me enterraba, pobre. Le fui contando y a las 72 horas me dio más miedo. Creo que fue la primera vez que sentí miedo de verdad, sentí miedo a morirme. Te paralizás. A partir de ahí, me sirvió para dar vuelta la historia y afrontarlo de a poco. Hubo momentos en los que no la pasé tan bien, ahora estoy muy bien y medicado", concluyó.