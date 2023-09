Elba Marcovecchio dijo lo que muchos pensaban sobre la salud de Lanata: "Miedo"

La abogada y panelista de El Diario de Mariana habló como nunca de los problemas de salud de su esposo. El conmovedor relató sobre cómo transitó la última internación del conductor de Periodismo Para Todos.

Jorge Lanata regresó el último lunes a su programa de radio tras pasar las últimas semanas internado. También regresó a su trabajo Elba Marcovecchio, la esposa del periodista, pues había abandonado temporalmente El Diario de Mariana (DDM) para acompañar a su marido. La abogada tuvo una destacada participación y habló como nunca de la salud del conductor de Periodismo Para Todos.

Elba recibió al móvil del ciclo de América TV en su casa y contó detalles de cómo la pareja transitó el último mes. Lanata fue internado por primera vez el pasado 23 de agosto debido a una infección urinaria bacteriana que complicó su cuadro de salud, pero tras presentar algunos signos de mejora, consiguió el alta el 12 de septiembre para poder festejar su cumpleaños en su casa y en compañía de la familia. No obstante, cerca de la medianoche volvió a descompensarse y tuvo que volver a la clínica

La abogada comenzó diciendo que su marido se encuentra “bastante bien” y con muchas ganas. “Ya lo vieron hoy en el programa”, sostuvo Marcovecchio. Además, contó que el conductor de Lanata Sin Filtro “está fumando un poco menos” y que la internación provocó una especie de efecto positivo en la pareja.

“Está vez fue para asustarse un poquito”, remarcó la esposa del periodista sobre los 20 días que Lanata permaneció internado en la Fundación Favaloro. “Fue una infección urinaria. Eso fue al principio. Pero hay veces que las cosas que empiezan como simples más complican”, explicó letrada.

Luego comparó lo pasó el matrimonio con una de las escenas emblemáticas de Batman: el caballero de la noche asciende. “Pero asustarse también está bueno. El miedo te conecta con lo que podés perder. Y ahí entendés lo bella que es la vida. El miedo es una gran soga. Ayer veíamos Batman y veíamos como él asciende. Cuando puede ascender es porque no tenía soga, sentía que si caía perdía todo. El miedo genera conectarse con lo que uno quiere, con salir”, reflexionó Marcovecchio

Fue tanto el susto, que la abogada dejó de lado todos sus compromisos laborales para ocuparse de la salud de su esposo. “A mí me pasó algo muy loco con el cumpleaños. Yo me di cuenta recién el 13 que el día anterior había sido su cumpleaños. Yo perdí dimensión de los días en el calendario”, relató Elba. “Los cambios se generan en la profundidad, no por los sustos. Nosotros disfrutamos mucho el día a día, disfrutamos de ver una película, de lo simple como tomar un café en casa, disfrutamos de tenernos...”, agregó después respecto a la dinámica que llevan como pareja. “Él está muy bien, lo que tiene que hacer es una recuperación física por tantos días internado. Es maravillosa la energía que tiene, las ganas. Es admirable absolutamente”, cerró.

Jorge Lanata volvió a Radio Mitre tras la internación y confirmó lo que todos piensan

Jorge Lanata arrastra un historial de problemas de salud muy extenso y nuevas complicaciones lo llevaron a permanecer en terapia intensiva durante 20 días. Tras dos internaciones, el último lunes el conductor regresó a su programa en radio Mitre. En el comienzo del ciclo, el periodista habló de su situación médica y dejó un profundo mensaje en el que confirmó lo que todos piensan sobre su vida.

Contrariamente a lo que muchos pensaban, Lanata no se quedó en su casa haciendo reposo y regresó a uno de sus trabajos. En principio, realizó el pase habitual con Eduardo Feinmann, quien destacó que lo "extrañó" mucho. Luego, ante la pregunta de su colega, Jorge contestó que está "bien" aunque "muy cansado" y aclaró que estuvo verdaderamente "complicado". En ese contexto, la figura del Grupo Clarín también confirmó que tuvo un "shock séptico" y que estuvo sedado en algunos períodos, en tanto que se lo escuchó con algunas complicaciones en el habla. "De las últimas veces en las cuales yo estuve internado, creo que esta fue la primera peor o la segunda peor", insistió el periodista.

Lanata reveló también que "en un momento" estuvo "asustado", sobre todo en los momentos de incertidumbre sobre su vida. "En los momentos que decís '¿y esto cómo sigue? ¿Sigo? Es raro", reflexionó. Y luego confirmó lo que todos pensaban de su delicada situación de salud: "Mi mensaje universal después de todo esto es: 'Garchen todo lo que puedan'. Estoy hablando en serio, quiéranse, no pierdan el tiempo. Suena a discurso hippie, pero no es un discurso hippie, es así. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo".

"Es la vida y la muerte, así de simple. Decís 'no puede ser' y sí, es eso. Menos planes, chicos, menos planes. Hagamos menos planes. Es lo que a mí, por lo menos, me quedó de estos días. Hagamos menos planes y démosle para adelante", concluyó.