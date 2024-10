El Turco Naim se fue del país: los motivos del adiós del humorista argentino

Cómo es la nueva vida del Turco Naím instalado en otro país, separado de Emilia Attias.

Este fin de semana, el Turco Naím estuvo de invitado en el programa de Juana Viale por El Trece, "Almorzando con Juana", y reveló cómo es su nueva vida separado de Emilia Attias, con quien tiene una hija en común. En esa línea, el humorista contó que se instaló en el exterior en un sitio que conoció hace 30 años y donde actualmente administra un bar. Se trata de Montañita, una pequeña comuna de Ecuador.

"Voy todos los años. Hemos ido con Emilia, con la nena, ella desde que tiene 6 meses. Llegué hace 30 años porque fui surfeando todo por Chile, Perú, por la costa pacífica y el agua siempre era fría. Y estaba surfeando en Lima y me quejo con un italiano sobre que las olas eran lindas, que el agua era fría y me dice: "¿No fuiste a Ecuador?". A mí me había sonado el encuentro de Guayaquil", comenzó relatando el actor.

"Me tomé un ómnibus. Estaba con una chica que surfeaba en esa época y ella lloró todo el viaje porque la saqué de Lima, que era divino. Y cuando veo, era un desierto, 24 horas de desierto, nublado. Fueron 26 horas de viaje. Llegamos a Montañita y no había nada", recordó el exShowMatch.

"Somos un grupo de gente. Es un pueblo y nos conocemos todos. Y ahora, cuando me separé, dije: "Me quiero acomodar un poco". Hablámos y le dije: "Yo me voy un tiempo allá, vos fijátenos qué querés". Necesité bajar un poco tierra porque venía por el pasto, volví a la ruta", expresó el actor.

En ese mismo contexto, reveló qué fue lo que hizo al separarse de la exCasi Ángeles: "Hice un bar. Es lo que hago acá. Está hecho, ya está funcionando. Van a venir 8.000 amigos", aseguró. Por último, Viale le preguntó por su hija, Gina, fruto de su ex relación con Attias. "Hablamos todos los días. Tiene ocho años Gigi" y concluyó: "Estoy solo allá. Acompañado por amigos, pero bien".

Qué descubrió "El Turco" Naím en el celular de Emilia Attias: "Estaba alterado"

Emilia Attias se encuentra separada de "El Turco" Naím, su pareja por 20 años y el papá de su hija, pero el escándalo lejos está de terminarse. Luego de semanas intensas donde se llegó a hablar de infidelidades, se filtró qué encontró el comediante en el celular de la actriz de Casi Ángeles.

La panelista de LAM (América TV) Yanina Latorre reveló una información caliente sobre la separación de la pareja, que se habría originado luego de un rumor que indicaba que Attias estaba bailando con Nicolás Francella (hijo de Guillermo): "Alguien lo llama a él y se lo dice. Él cayó en pijama, estaba alterado. Esto fue a fin de año, ella se va, pelean, discuten, toda la situación... lo convenció de que no estaba bailando con nadie, que él estaba paranoico".

Como si fuera poco, la "angelita" reveló que "El Turco" Naim le espió el celular a su entonces pareja y se encontró con una desagradable sorpresa: "A partir de ahí, él está sin laburo, ella está con laburo. Él está todo el día en la casa, muy deprimido. La empezó a perseguir, enloquecer... a emputecerle la vida. Ella empezó a tener un vínculo con alguien. Él la agarró. Mensajes, chats hots con un tipo".

"Otro de los problemas de ella con él sería la situación económica. Ella lo tiró abajo diciéndole que nunca llegaron a ser empresarios gastronómicos grosos y lo comparaba con otros tipos que tenían mucha guita", cerró Latorre enumerando los problemas que acarreaba una de las parejas más queridas del espectáculo.