El Tucu López se metió en la interna entre Sabrina Rojas y Luciano Castro

El actor se sinceró sobre su relación con el ex de su pareja y reveló cuál es la relación actual entre Rojas y Castro. El Tucu López se animó a hablar sin tapujos sobre la polémica que lo rodea.

El Tucu López se expresó sobre su vínculo con Sabrina Rojas, tras su separación de Luciano Castro. En su descargo, el presentador de televisión dio detalles desconocidos sobre la dinámica en la relación de los actores y se explayó sobre su relación con el actor, ahora que tiene está en pareja con su ex.

“Sí, se blanqueó todo. Linda foto, eh. Yo estoy contento. Le pusimos un poquito de suspenso porque es extraño, cuando hay cierta exposición y estás arrancando un vínculo, es difícil ir tranquilo sin que ‘invadan’, no es esa la palabra porque es un montón, pero algo así”, comenzó su discurso López, en diálogo con Paparazzi, en alusión a las imágenes que lo mostraron mientras se besaba con Sabrina Rojas y confirmaron el romance.

El locutor se refirió al motivo por el que tardaron en comunicar ante el público su relación y lanzó: “Ella se separó hace muy poco, tiene a sus hijos y puede llegar la data de cualquier lado. Pero Sabri es muy cuidadosa de eso, súper y está buenísimo. Por ahí los nenes ni miran Instagram porque son chicos, pero tienen compañeritos, van a la escuela. Son temas que hay tratarlos con el peso y la delicadeza que tienen”.

“No tengo ningún drama con nadie, por supuesto que no, es su laburo y está buenísimo. A Luciano no lo conozco, pero estaría todo súper bien, es el ex de la mujer con quien estoy. Lo que más quiero yo es que tengan un vínculo armónico de amor y de diálogo”, continuó y luego reveló si iría a ver a Castro y a Rojas a la obra Desnudos: “Yo estoy haciendo Sex, me encantaría poder ir, en algún momento supongo que podré, pero coinciden nuestros horarios”.

Las palabras de Luciano Castro tras su separación de Sabrina Rojas

Luciano Castro habló con el periodista Adrián Pallares hace algunas semanas y se refirió a su separación de Sabrina Rojas. “Luciano actualmente está grabando la tira de Telefe, está trabajando mucho. Me dijo un par de cosas que me sorprendieron, entre ellas, que se alegraba de tener trabajo, más allá de lo económico, porque ‘el año pasado estábamos en la cocina viéndonos las caras’. Con lo cual, evidentemente, todo el período de pandemia afectó a la pareja, como en muchos otros casos”, lanzó el conductor de Intrusos.

“Le pregunté cómo estaba y por suerte me dijo que bien: ‘Laburo todo el día. Llego a mi casa a las 11 de la noche. La verdad que no tengo tiempo para ningún tipo de distracción’. Pero me prometió que cuando se hiciera un bache iba a venir a Intrusos”, continuó el periodista.