El triste momento del papá de Wanda Nara: "No hubo mensaje"

En un momento en el que parecía que el vínculo con su familia empezaba a mejorar, Andrés, el padre de Wanda y Zaira Nara recibió un fuerte puñal.

Cuando Wanda Nara se separó de Maxi López en el año 2013, no solo se rompió su vínculo amoroso tras un fuerte escándalo, sino que junto a esta polémica también se diluyó el vínculo con su papá Andrés Nara, ya que, según expresó la influecer él había tomado partido por su ex marido y no la había apoyado a ella. En ese momento, la mediática decidió cortar de raíz su vínculo con Andrés y desde entonces no volvió a saberse de una reconciliación, al menos pública.

"En vez de bancar la fortaleza de una hija que logró superar todo, empezando de cero con tres hijitos, sin pedir ni un centavo y encontrando sus cuentas vacías de la noche a la mañana, él eligió tomar otra dirección. Eligió mantener las relaciones comerciales con mi ex, hacer comentarios dolorosos y defenestrar a Mauro, un hombre íntegro que se hizo cargo de mí y de mis chicos, que sentirse orgulloso de mi lucha", expresó Wanda en diálogo con la Revista Gente hace un tiempo atrás. De esta manera, la mediática dejó en claro que, definitivamente, había cortado vínculo con su padre.

Sin embargo, hay muchas personas que son fieles creyentes de que el tiempo lo cura todo y tenían fuertes expectativas de que Wanda pudiera hacer las pases con su progenitor. Pero según lo que se reveló hace unas horas atrás en Los Ángeles de la Mañana, tanto Zaira como la dueña de Wanda Cosmetics tuvieron una actitud muy particular con su padre para su cumpleaños y para Navidad.

"Me pareció raro porque el 24, el día de Navidad, fue su cumpleaños (el de Andrés Nara) y no hubo mensaje de sus hijas", expresó Pía Shaw luego de que Ángel de Brito le preguntara con quién estaba hablando por teléfono. "Acá me dice que no hubo saludo ni de Zaira ni de Wanda, que mandó audios pero que ninguna lo saludó ni por su cumple ni por las fiestas", continuó leyendo la panelista en su chat con el empresario.

Andrés Nara aseguró que quiere tener hijos con su novia

En ese momento, las demás panelistas empezaron a sacar conclusiones del verdadero motivo por el cual las hijas de Andrés Nara no lo saludaron para estas fechas. "¿Será por su nueva novia?", consultó Carolina Molinari para abrir el juego a sus compañeras, "Él contó en el móvil de LAM cuando presentó a su novia que empezó a mandarse mensajes con Wanda y que con Zaira estaba todo bien, pero después no pasó nada más", sentenció Pía Shaw sobre el tema.

La calma después de la tormenta: el pedido especial de Wanda Nara a Icardi

Luego de confirmar su reconciliación, Wanda y Mauro Icardi se muestran más enamorado y unidos que nunca. Tanto así que incluso parece que la pareja quiere ir un poco más allá y dar otro importante paso en su vida: tener otro hijo. Fue el mismo futbolista el que confirmó esta novedad a través de sus historias de Instgagram.

"¿Qué me está pidiendo Wan?", consultó Mauro Icardi en sus redes junto con una serie de opciones: ir de viaje, tener un hijo e ir a dormir la siesta. Así mismo, el jugador del PSG puso como la opción correcta la segunda, que se trataba de tener otro bebé. A partir de esto, puede ser que dentro de poco la pareja de la importante noticia.