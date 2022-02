El triste adiós de Juana Repetto: "Te vamos a extrañar"

Juana Repetto expuso su angustia personal e hizo un fuerte descargo en las redes sociales sobre el momento que atraviesa junto a su familia.

Juana Repetto atraviesa una situación sumamente triste y particular. La actriz decidió compartir el mal momento que atraviesa y causó preocupación en las redes sociales luego de despedirse de su pareja, Sebastián Graviotto, con quien se casó en noviembre de 2020 y con el que tuvo dos hijos: Toribio y Belisario.

Hace tan sólo unos días, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto anunció que su hijo mayor, Toribio, se contagió de coronavirus, por lo que Sebastián debió aislarse y mantener distancia con el resto de su familia. "Buen viaje, papá. Te vamos a extrañar mucho", manifestó la artista, quien le dijo adiós a su pareja por un viaje que debió realizar.

"Hace más de una semana que no nos abrazamos, que no nos damos la mano, que no nos miramos juntos una serie en la cama porque dormimos separados", expresó Juana, en otra de las historias que publicó en su cuenta de Instagram, y en referencia al tiempo que lleva sin poder compartir junto a su marido. En tanto, señaló: "Y hoy se nos fue por 15 días y no pudimos darnos un beso y un abrazo".

Juana Repetto se despidió de su pareja en Instagram.

"Algo habrá venido a enseñarnos justo en este momento el Covid-19. Nos dejó a todos patas para arriba. Nos puso a prueba como familia, pero acá estamos", concluyó, Juana, que en junio de 2021 dio a luz a Belisario. Por otra parte, y según indicó, su hijo Toribio ya tiene el alta médica por Covid-19; mientras que ella y el bebé de casi 8 meses aún no.

Juana Repetto compartió un mal momento en Instagram.

Cuáles son los síntomas de Juana Repetto frente al coronavirus

En un extenso ida y vuelta que tuvo con sus seguidores, la hija de Nicolás Repetto comentó que, afortunadamente, los tres atravesaban la enfermedad de forma tranquila y sin mayores complicaciones. Incluso, admitió que ella es la única con síntomas y que sus hijos se encuentras perfectos en cuanto a la salud se relaciona.

"Estoy congestionada, lo cual es bastante molesto y con un poco de tos con pollardis. Media caída, es como si tuviera una resaca nivel post casamiento de mi mejor amiga, los pibes joya", aseguró Juana Repetto, quien empieza a mejorar poco a poco.

¿Ricardo Darín es el verdadero padre de Juana Repetto? Qué dijo Reina Reech sobre los rumores

Hace algunos meses, Reina Reech salió al cruce de los insólitos rumores históricos acerca de si Juana Repetto es realmente hija de Nicolás Repetto o de Ricardo Darín, con quien también tuvo un romance en aquella época. "Nunca le fui infiel a ´Nico´", aclaró en una entrevista la actriz, vedette, presentadora de televisión y coreógrafa.

"Juanita" había revelado públicamente que, después de una charla profunda con un exnovio que la hizo reflexionar mucho, se vio casi obligada a indagar sobre quién era verdaderamente su padre, cuestión sobre la cual la artista expresó: “Fue un momento de angustia, un momento difícil, pero no porque hubiera dudas sino porque es un tema horrible de plantear. Lo hablamos los tres”.

Una vez que quedó todo aclarado, la joven Repetto directamente se lo tomó humor y hasta se animó a jugar con Ricardo "Chino" Darín sobre su supuesto vínculo de hermanos. Sin embargo, entre risas, Reech despejó cualquier versión curiosa: “El único parecido de ella es que tiene ojos celestes”.