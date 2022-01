El traumático momento de Patricia Sosa al volante: "Me asusté"

La cantante reveló la situación que atravesó cuando conducía en Panamericana y se descompensó.

Patricia Sosa se sinceró sobre un traumático momento que vivió hace algunos meses, cuando sufrió una afección cardíaca mientras conducía. La intérprete de Aprender a Volar relató cómo fue el instante en el que casi pierde el conocimiento y cómo hizo para seguir adelante con su viaje.

"Iba manejando y de repente 'paf'. ¿Viste cuando inflás una bolsita de papel madera que hace un ruido seco si la apretás", expresó en diálogo con María Laura Santillán, sobre el ruido que sintió que hizo su corazón cuando manejaba por Panamericana. Afortunadamente, aclaró que el tránsito estaba parado, por lo que su descompensación no terminó en un accidente.

Sosa continuó sobre la secuencia que vivió y enunció: "Habrá durado 10, 15 segundos. Salí de Panamericana, llamé al cardiólogo y me fui despacito. Me atendieron en la Favaloro, me dijeron que no tenía nada". Sin embargo, después reveló que le pusieron un Holter y éste señaló un problema en el funcionamiento del corazón: una arritmia auricular severa.

"La cura era la operación, no se sabía si podía repetir. Y vivir con miedo no me gusta", continuó Patricia sobre su afección y dejó en claro que quiso quitarse ese problema de encima cuanto antes: "Así que llamé al médico y le dije: “¿Me podés operar mañana?”. “Mañana no, pero el martes sí”, me dijo. Y me operé".

Patricia Sosa sobre su amor por Oscar Mediavilla

Oscar Mediavilla y Patricia Sosa se conocieron en la adolescencia, cuando una prima del músico invitó a su compañera de curso, Patricia, para que le hiciera los coros a la banda que Mediavilla tenía en ese momento. Cuarenta y seis años después la relación de los artistas continúa con el mismo amor de siempre. " Yo veo parejas amigas mías que han pasado por diferentes situaciones y les cuesta remontar. Parejas largas. Les cuesta mucho y se apagan. Y nosotros no, nosotros somos felices", comentó Sosa, en alusión a su fuerte vínculo con el padre de su hija Marta, de 32 años.

"Creo que para estar con otra persona tenés que admirarlo. Cómo cuida a los chicos, o cómo hace un huevo frito, cómo saca a pasear al perro... no sé, algo. Nosotros nos admiramos mutuamente. A mí me gusta verlo trabajar, me quedo mirándolo, lo admiro. Lo elijo otra vez", continuó la artista y cerró: "Y a él también le gusta mucho verme en acción y ver que tengo una filosofía de vida tan diferente a la suya".