El sorprendente comentario del hijo de Yuyito González sobre Javier Milei: "Es cómo"

El elogio del hijo de Yuyito a Milei.

El hijo de la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González rompió el silencio y habló por primera vez sobre la relación que mantiene con el presidente Javier Milei,. Al respecto hizo un sorprendente comentario sobre como lo ve al mandatario argentino.

Stefano Di Aloy, hijo de Yuyito y hermano de la participante de el Cantando 2024 (América TV) Brenda Di Aloy, volvió al país hace algunos meses después de estudiar y trabajar durante siete años en Estados Unidos.

"Cuando lo conocí, lo miraba con ojos de admiración, pensaba en que estaba viendo al tipo que me cambió el chip y me hizo creer que puedo apostar por mi país y formar mi familia cerca de mis seres queridos", afirmó el hijo de Yuyito González.

En charla con Revista Hola, dio más detalles del vinculo con el presidente Javier Milei: "algo que me llamó mucho la atención de él es que es un tipo honesto, te mira a los ojos y sabés que te dice lo que siente de corazón".

"Las charlas que tengo con él son normales. Hablamos mucho de actualidad, de música y de la vida cotidiana", relató Stefano Di Aloy respecto de Javier Milei y aseguró: "Admiro a Javier desde antes de que sea pareja de mi madre, es como un héroe para mí".

Qué dijo el hijo de Yuyito sobre la fama de su madre

Además de su relación con el presidente Javier Milei, se refirió a cómo fue tener una madre reconocida públicamente cuando él era chico. "Para mí era un poco raro que la gente le pidiera fotos o autógrafos en la calle. Yo siempre sentía la necesidad de llevar la atención de mi mamá hacia mí, la abrazaba, le pedía mimos, como que competía constantemente con la atención de la gente. Ella siempre me daba esa atención, en casa era totalmente compañera, atenta y dispuesta a brindarnos todo a mí y a mis hermanas", explicó.

También reconoció que en el colegio le hacían "comentarios" sobre su madre, quién era vedette, pero afirmó que nunca fue "reaccionario". "Más bien me escapaba de la situación y lo vivía en silencio. En la adolescencia, tratándolo con un terapeuta me animé a hablar de esas cosas y me liberó bastante. Fue también lo que me llevó a estudiar Psicología, necesitaba comprenderme a mí mismo", cerró Stefano Di Aloy, hijo de Yuyito González.