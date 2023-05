El sincericidio de Calamaro sobre la serie de Fito Páez: "Había más"

El cantante elogió algunos aspectos de la producción de Netflix, pero también fue muy duro con algunas de las escenas de la biopic.

El furor por El amor después del amor, la serie biográfica de Fito Páez de Netflix, parece no tener fin. La biopic del músico rosarino continúa entre los títulos más vistos de la plataforma de streaming, pero también sigue despertando polémicas. Andrés Calamaro se sumó a la oleada de críticas con una picante opinión.

A través de su cuenta de Twitter, Galimbe64457296, el "Salmón" hizo una serie de posteos sin ningún tipo de filtro sobre la producción protagonizada por Iván Hochman y Micaela Riera, quienes interpretaron a Páez y a Fabiana Cantilo. “Vi la serie EADDA (El amor después del amor) y quedé desvelado porque estaba ahí, en todos esos locales y estudios de grabación", destacó sobre el verosimilitud que consiguió la miniserie.

"También es una serie de mi vida y la de otros que permanecemos laterales o invisibles en la ficción. Mientras veía pensaba en nuestras vidas paralelas", agregó el cantante. Ese punto de vista coincidió con el de la baterista Andrea Álvarez, quien tuvo la misma sensación.

Además, relató en qué momento artístico se encontraba él durante el periodo en el que transcurre EADDA. "A ver... No era tan talentoso como Fito pero ya estaba instalado en la crema de los músicos de Buenos Aires; consagrarse en la música no es algo lineal ni depende siempre del éxito formal. Disfrutábamos la amistad y la camaradería, el hedonismo y la imaginación al poder", contó.

"Buscando amigos, compañeros, amigas, amantes, porro, ácidos, esto y aquello", sumó. Y añadió: "Salas de ensayo, grabaciones, discos; tocando con casi todos, estirando los días hasta la noche y las noches hasta mas mañanas siguientes (no tan campestres)".

Sin embargo, no todos fueron pulgares arriba para Calamaro, pues no dudó en criticar los aspectos y las actuaciones que no lo convencieron. Entre los puntos flojos, según la mirada de el exintegrante de Los Abuelo de la Nada, estuvo el personaje de Luis Alberto Spinetta.

La dura crítica de Calamaro a la serie de Fito Páez

Las publicaciones de Calamaro desataron las consultas de los usuarios de Twitter y el cantautor no dudó en responder. De hecho, reiteró lo lograda que quedó la recreación: "Los ensayos si son realistas. Y las grabaciones". Aunque hubo un aspecto que no cumplió con sus expectativa. "En la vida real había más porro y sustancias. Más chicas.", subrayó Andrés.

También apuntó contra el personaje de Spinetta, interpretado por Julián Kartún, actor y líder de la banda El Kuelgue, “Estuvo muy flojo en la serie”, sostuvo el cantante. “A Luis Alberto deberían haberlo retratado como a Charly -interpretado por Andy Chango-, más sofisticado y distante, inalcanzable. Aparece como ‘salvador’ de un Fito desdichado en la calle Florida”, analizó.